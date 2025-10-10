Espana agencias

Las intensas lluvias de esta madrugada provocan 142 incidencias en la Región de Murcia

Por Newsroom Infobae

Murcia, 10 oct (EFE).- Las intensas lluvias de esta madrugada, derivadas de la dana Alice, han provocado 142 incidencias en diversas localidades de la Región de Murcia, en su mayoría relacionadas con obstáculos en la vía y achiques de agua.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, desde ayer y hasta las 8 horas de esta mañana, se han recibido un total de 161 llamadas, de las que 44 estaban relacionados con obstáculos en la vía, 25 eran solicitudes de información y 29 llamadas por achiques de agua.

Por municipios, los más afectados han sido Murcia, con 52 asuntos gestionados; Cartagena, con 32, y Torre Pacheco, con 19.

El paso de la dana Alice por la Región de Murcia este viernes ha activado el aviso rojo por lluvias extremas de hasta 60 litros en una hora en Mazarrón y el Campo de Cartagena, y naranja en el Valle del Segura, lo que ha llevado a suspender la actividad lectiva y de los centros sociales en trece poblaciones, y a desplegar 66 máquinas con 80 efectivos en las carreteras murcianas.EFE

