Las bolsas europeas abren en verde aunque muestran prudencia ante crisis en Francia y EEUU

Madrid, 10 oct (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes en positivo, salvo Londres, aunque los inversores muestran prudencia ante las crisis políticas en Francia y EE.UU., y siguiendo el rumbo del cierre en negativo de Wall Stret y de la mayoría de las bolsas asiáticas.

En la apertura de mercado, con el euro afectado por la incertidumbre política en Francia y EE.UU., y cambiándose desde ayer a 1,156 dólares, un mínimo que no tocaba desde hace más de dos meses, la bolsa que más sube es la de Madrid, el 0,48 %, y ha recuperado los 15.600 puntos, seguida de Milán, con el 0,46 %; París, con el 0,21 %, y Fráncfort, con el 0,02 %.

Solamente Londres cede un leve 0,09 %, mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube un 0,25 %.

Esta madrugada, y tras el negativo cierre de Wall Street, la mayoría de las bolsas asiáticas han cerrado a la baja, con las chinas liderando las caídas, lastradas por el negativo comportamiento de las acciones de su sector tecnológico, acciones en las que muchos inversores, tras las fuertes alzas recientes, están optando por tomar beneficios.

En la agenda macroeconómica sólo destaca la publicación esta tarde por la Universidad de Michigan de la lectura preliminar de octubre de su índice de sentimiento de los consumidores, que se espera que haya mejorado ligeramente con relación a su lectura de septiembre, aunque se mantendrá a niveles históricamente bajos.

Los inversores se muestran expectantes al periodo de 24 horas para que el acuerdo de alto el fuego en Gaza entre en vigor, después de que el gobierno Gobierno de Israel lo aprobara, un acuerdo que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

Entre tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha dado de plazo hasta la noche de este viernes para designar a un primer ministro, cuya misión prioritaria será consensuar unos presupuestos para 2026 que den estabilidad al país y cumplan con los compromisos europeos.

En España, la actualidad está puesta en el fin del plazo hasta esta medianoche para que los accionistas del Banco Sabadell decidan si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana.

Mientras, el Senado de Estados Unidos volvió ayer jueves a estancarse en sus esfuerzos por poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y afecta a cientos de miles de empleados públicos en todo el país.

Tras cerrar ayer en negativo, los futuros de Wall Stret avanzan subidas que no superan le 0,10 % en los tres índices.

En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con una caída del 1,02 %, mientras que el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái perdió un 0,96 %, el parque de Shenzhen un 2,93 % y el Hang Seng, de Hong Kong, a falta del cierre también se deja el 1,68 %

En lo que respecta a las materias primas, el oro se muestra estable en 3.976 dólares la onza, mientras que el petróleo baja tras la firma del acuerdo sobre Gaza. El Brent, de referencia en Europa, cae el 0,69 %, hasta los 64,77 dólares, mientras que el Texas Intermediate, de referencia en EE.UU., también cae el 0,62 %, hasta los 61,13 dólares el barril, antes de la apretura oficial del mercado.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán, considerado el de referencia, cae hasta el 2,684%, el francés cede hasta el 3,495 % y el español hasta el 3,336 %.

El bitcóin sube un escaso 0,10 % y se encuentra en 121.305 dólares. EFECOM

