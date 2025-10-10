Espana agencias

La UME presenta 'Invencibles', un libro y una exposición fotográfica por su XX aniversario

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha presentado este viernes, en el Museo de la Casa de la Moneda, el libro conmemorativo de su XX aniversario, en un acto presidido por la Reina Sofía, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de la UME, teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo.

El libro, ya publicado, contiene 152 fotografías que, según ha explicado el teniente general Marcos Izquierdo, rinde homenaje a los que, en cada emergencia, sirven convencidos de que su recompensa por ayudar "está en haber hecho una buena obra".

El soldado Raúl Villalba Meléndez estuvo desplegado en la lucha contra los incendios forestales de este verano y quedó atrapado en el fuego dentro de una cantera de pizarra. Ha pedido a sus compañeros "seguir trabajando en el apoyo de los civiles" y que sepan "están ahí para proteger sus vidas".

Asimismo, Yara Antón ha dado su testimonio como auxiliada por el cuerpo, cuando el día después de Filomena, con las calles aún invadidas por la nieve, se puso de parto a diez kilómetros del hospital. "Vimos que era la UME y ya supe que todo iba a ir bien", ha recordado Yara Antón. "Lo que podría haber sido fatal, terminó muy bien", ha añadido.

Por otro lado, el cabo Óscar Churbi, con el brazo escayolado, ha contado cómo salvó, colgado de la grúa de un camión, a personas afectadas por la DANA que se quedaron atrapadas bajo un puente. Tras los testimonios, la ministra puso en valor estas historias asegurando que son soldados que "nunca reconocen su esfuerzo" y que cuando "cuando todo falla, están ahí".

EN LA PANDEMIA, LA DANA O LOS INCENDIOS

Robles ha aprovechado la oportunidad para recordar que el Consejo de Ministros aprobó el martes, el día que la UME cumplía 20 años, una declaración institucional para agradecer su labor y reconocer su "eficacia" y "compromiso".

La UME está establecida ya como una de las principales fuerzas de intervención en situaciones de emergencia en España. En sus 20 años de historia, la UME ha llevado a cabo numerosas misiones, pero destacan las operaciones en la pandemia de la Covid-19, las labores para paliar la dana que arrasó localidades valencianas o los incendios forestales de este verano, con las que han logrado el cariño de los españoles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Varios sindicatos y asociaciones propalestinas convocan una huelga general el 15 de octubre contra el genocidio en Gaza

Varios sindicatos y asociaciones propalestinas

Piden 39 años de prisión para los dos cabecillas de una red de trata y prostitución en Valdepeñas y Motril

Piden 39 años de prisión

Robles remarca que España es un socio de la OTAN fiable "y EEUU lo sabe": "Cumpliremos, lo que decimos lo cumplimos"

Robles remarca que España es

La Fiscalía mantiene su petición de casi siete años de cárcel al policía juzgado por maltrato en Granada

La Fiscalía mantiene su petición

El Supremo rechaza la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo García de los días 15 y 16

El Supremo rechaza la petición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La activista española Reyes Rigo

La activista española Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía de Israel para volver a España tras “morder a una funcionaria”

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

ECONOMÍA

Las marcas favoritas de los

Las marcas favoritas de los españoles: Mercadona, El Corte Inglés y Zara entre las más nombradas

Madrid rechaza la ampliación de los permisos por fallecimiento alegando que su coste “ahogaría aún más” a las empresas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 10 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador de una empresa aeronáutica de baja médica por una lesión en el hombro es pillado por un detective impartiendo clases de boxeo: la Justicia considera procedente el despido

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”