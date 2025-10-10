Espana agencias

La UE deja a Panamá, Rusia y otras nueve jurisdicciones en su lista de paraísos fiscales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Luxemburgo, 10 oct (EFECOM).- Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes mantener en su lita negra de paraísos fiscales a Panamá, Rusia y otras nueve jurisdicciones, tras constatar que siguen sin cooperar en esta materia o no han hecho las reformas a las que se habían comprometido.

La lista, en concreto, está formada por Samoa Americana, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes americanas y Vanuatu, según ha informado en un comunicado el Consejo de la UE, la institución en la que están representados los Estados miembros.

"Aunque en esta ronda de actualización ha habido algunos acontecimientos positivos, el Consejo lamenta que estas jurisdicciones no cooperan todavía totalmente en cuestiones fiscales y les invita a mejorar su marco legal para resolver los problemas identificados", ha explicado la institución.

Es la segunda vez que este repertorio se actualiza sin realizar cambios, después de que la revisión del pasado febrero también mantuviese a estas once jurisdicciones en la misma.

La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios; y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE, reunidos hoy en Luxemburgo, sí han adoptado cambios en la conocida como "lista gris", en la que figuran aquellas jurisdicciones que no cumplen totalmente con los estándares de la UE para ser consideradas cooperativas, pero que se han comprometido a hacer cambios para cumplir.

Vietnam ha salido de la misma tras cumplir con la implementación de los estándares que obligan a las multinacionales a informar de su desempeño fiscal país por país, mientras que Groenlandia, Jordania y Marruecos han entrado en la misma tras haberse comprometido a mejorar este aspecto.

Por su parte, Montenegro se ha comprometido a mejorar el intercambio de información financiera tanto automático como a petición de las autoridades, por lo que figurará en la "lista gris" hasta que cumpla.

Como resultado, en la misma están, además de estas cuatro jurisdicciones, Antigua y Barbuda, Belize, las Islas Vírgenes Británicas, Brunei Darussalam, Eswatini, Seychelles y Turquía. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Getafe Negro celebra este año su mayoría de edad dando protagonismo a países escandinavos

Infobae

Montero: Trump estará "algo disgustado" por no haber recibido el Nobel de la Paz

Infobae

El Gobierno de Ayuso no se siente "cuestionado" por Feijóo por el aborto y ve "absurdo" el registro de objetores

El Gobierno de Ayuso no

Saiz se pregunta quién es la voz autorizada del PP para hablar del aborto o de inmigración

Infobae

Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”