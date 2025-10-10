La sanidad pública vasca asumirá todos los abortos de manera progresiva a partir de 2026

Vitoria, 10 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este viernes que el Servicio Vasco de Salud atenderá a partir de 2026 y de manera progresiva a todas las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos de manera voluntaria.

Pradales ha adelantado esta novedad en el pleno de control del Parlamento Vasco, en una respuesta a Sumar, cuyo parlamentario, Jon Hernández, ha lamentado que la mayoría de los abortos se derivan en Euskadi a clínicas privadas, "no por la objeción de conciencia de los profesionales, sino porque Salud quiere seguir externalizando este derecho".

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el 95,6 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en centros privados y el resto en la red pública en 2024 en el País Vasco.

El lehendakari ha dejado claro que toda mujer que quiera abortar en Euskadi "tiene garantizado su derecho dentro del sistema de salud en igualdad de condiciones y de forma universal".

En este sentido, Pradales ha indicado que a partir del próximo año y de forma progresiva "Osakidetza atenderá con sus recursos y en sus centros a todas las mujeres que deseen la interrupción de sus embarazos", intervención que, según el Departamento de Salud, se practicó en 4.210 ocasiones el pasado año la sanidad pública y privada en Euskadi.

Con esta decisión ha dicho que se cumple con uno de los puntos acordados en el Pacto de Salud, el dirigido a no superar el actual ratio de concertación con la sanidad privada.

El lehendakari también ha aprovechado su respuesta para insistir en la falta de profesionales sanitarios y responsabilizar al Ministerio de estas carencias.

Ha recordado que su gobierno lleva meses planteando propuestas a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, y ha advertido de que ante estos requerimientos "la ministra ni responde ni ofrece alternativas". EFE

(foto)