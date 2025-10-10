La reinvención de Bikila con Dan Rickfelder

David Ramiro

Madrid, 10 oct (EFE).- El etíope Abebe Bikila ganó dos oros olímpicos en Maratón, corriendo descalzo. El primer atleta africano en ganar un oro. Su nombre dejó huella en España. Y en 1988 abrió Bikila, una tienda de 35 metros cuadrados impulsada por Isidro López, e inicialmente regentada por su mujer, Mari Carmen Villarrubia, que se adelantó al cambio de paradigma de todo lo que posteriormente llegaría con el auge de las carreras populares.

Isidro, licenciado en Historia Medieval y que trabajaba como profesor de historia y latín en la Fundación Caldeiro, dejó su trabajo dos años después, en 1990, para dedicarse plenamente a una tienda que le cambió la vida a él, pero también a los miles de corredores que han confiado en el asesoramiento especializado del que presume.

Esa pequeña tienda en el centro de Madrid dio paso a otras en la misma capital de España y en ciudades como Barcelona, Toledo, Valencia, Elche, Bilbao, Palencia, Vigo, Gijón, Granada o Las Palmas. En total, 19 tiendas, y todas con el mismo nombre, Bikila, como el legendario atleta etíope que, en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, ganó el oro en maratón corriendo descalzo, gesta que volvió a repetir en Tokio 1964.

Su caso de éxito, y su constante búsqueda de la innovación sin perder los principios básicos de cercanía, trato individualizado y atención al corredor, han sido incluso objeto de estudio, como hizo Ana Barrero con un trabajo para la Universidad de Valladolid en 2018 bajo el título de 'Aplicación de la planificación de marketing a las pymes: el caso de Bikila'.

La apuesta por el atletismo no se ha ceñido solo al material deportivo. El Club Bikila, que puede presumir de haber tenido en sus filas a atletas de la talla de Ayad Lamdassem, Javi Guerra o Yago Rojo, es uno de los más reconocidos en el panorama nacional, con victorias incluso en la Copa de Europa de cross, y su canal online de Youtube tiene casi cuatro mil seguidores y suma más de 700.000 reproducciones de sus contenidos.

El último paso para seguir progresando en un mercado cada vez más competitivo por el auge de la digitalización, el avance de la tecnología y los conocimientos cada vez mayores de los corredores, es la incorporación a su equipo técnico del estadounidense Dan Rickfelder como nuevo director de Desarrollo de Negocio (Business Development).

Con más de 26 años de experiencia en la industria del running, Rickfelder desarrolló gran parte de su carrera en una de las marcas más icónicas del mundo del deporte, Brooks, donde trabajó quince años en la sede central de Seattle como director de Ventas Internacionales, antes de trasladarse a Barcelona en 2014 para liderar la apertura de la filial en España.

En su nuevo cargo en la empresa, Rickfelder se incorpora al equipo de la familia López Villarrubia, que ha consolidado a la cadena como referente en el sector de tiendas especializadas en atletismo. Su misión será impulsar nuevos proyectos de crecimiento, reforzar la propuesta de valor de la compañía y desarrollar servicios innovadores para la comunidad de corredores.

“La capacidad de liderazgo de Dan, su profundo conocimiento de la industria del running y su visión estratégica lo posicionan perfectamente para ayudar a Bikila en nuestra próxima fase de crecimiento”, señala Isidro López, fundador de Bikila.

Pregunta: El sector del running cada vez es mayor. Los corredores se multiplican y la apuesta de las marcas por la innovación también. ¿Hacía dónde va el mercado del running?

Dan Rickfelder: Creemos que la población de corredores seguirá creciendo por los beneficios que aporta este deporte. El sector vive un ritmo de innovación muy acelerado y ahí es donde Bikila aporta valor ya que ayudamos al corredor a entender esas novedades y a encontrar la mejor solución.

En paralelo, vamos a invertir en la innovación para aportar un valor añadido a los propios corredores en todo lo que rodea su experiencia: el campo del entrenamiento, la preparación, la planificación, las carreras y la recuperación.

Aparte de eso, con casi cuatro décadas en el corazón del running, Bikila ha sido y sigue siendo un punto de encuentro para corredores. Nuestra experiencia nos permite no solo asesorar técnicamente, sino también fomentar comunidad y crear espacios donde los corredores se sientan acompañados y parte de algo más grande.

P: ¿Ha notado que el tipo de corredor va cambiando con el tiempo y está pasando de ser un aficionado a un corredor más atento a lo que compra y más especializado?

D.R: Sí, sin duda. El corredor de hoy en día es más exigente e informado. Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque cada vez más personas confían en nosotros para asesorarse y encontrar el producto adecuado.

Lo que también observamos es que la cantidad de información disponible en el mercado es muy amplia y crece a un ritmo acelerado, no siempre con una base científica sólida detrás. Nosotros estamos muy orgullosos de contar con un equipo apasionado por correr, que prueba personalmente muchos de los productos que ofrecemos. Eso nos permite entenderlos mejor y dar un consejo cercano y honesto, combinando la información de las marcas con nuestra propia experiencia y conocimiento como corredores. Cuando una tienda está dedicada en exclusiva al running, el consumidor lo percibe: siente la pasión y la dedicación que ponemos hacia ellos, y eso lo valoran enormemente.

P: ¿Por dónde se puede innovar en este sector del running?

D.R: La innovación en el running no deja de acelerarse. Lo irónico es que, mientras todo va más rápido, nuestro valor está en lo contrario, en dedicar tiempo. Apostamos por encuentros de calidad con cada corredor, escuchando de verdad sus necesidades y retos para guiarle hacia la mejor solución.

Hemos hablado con cientos de miles de corredores y visto el doble de pies y eso nos ha permitido comprobar que hemos pasado por innovaciones muy buenas, pero también por otras no tan positivas para el bienestar del corredor, o que incluso han dejado a determinados segmentos de la población sin un producto que les funcionaba bien. Nuestra labor es acompañar al corredor en este contexto, filtrar lo que realmente aporta valor y asegurarnos de que cada persona encuentre la opción adecuada para sus necesidades.

P: ¿Qué volumen de negocio manejan para ser referente en el sector de tiendas especializadas?

D.R.: Más que en cifras, nuestro volumen se mide en confianza. Año tras año seguimos creciendo y lo que nos convierte en referentes es la comunidad de corredores que nos elige, vuelve y nos recomienda.

P: No sé si puede decirnos qué marcas están apostando más por la innovación o qué marcas gustan más a los corredores y las que más les demandan.

D.R: Trabajamos con muchas marcas que aportan valor de distintas formas: unas destacan por la tecnología, otras por el diseño o la versatilidad. Lo importante no es poner a una por encima de otra, sino escuchar al corredor y guiarle hacia la opción que mejor se adapte a sus necesidades. EFE