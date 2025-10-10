Espana agencias

La Nobel María Corina Machado participará en unas jornadas en Barcelona el 20 de octubre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Barcelona, 10 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, flamante Premio Nobel de la Paz de 2025, participará el próximo 20 de octubre en la II edición del foro World In Progress (WIP), que organiza el Grupo Prisa en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona.

Según ha anunciado este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

En Barcelona, Machado formará parte de una mesa redonda bajo el título 'Venezuela y los horizontes democráticos', junto al expresidente del Diálogo Interamericano Michael Shifter y moderada por el periodista Pablo Tallón, según figura en el programa inicial del evento.

En la II edición del WIP, Machado coincidirá con otro Premio Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, que el mismo día 20 impartirá una conferencia junto al director del diario El País, Jan Martínez Ahrens, sobre 'Los retos existenciales del planeta'.

En el foro también participarán la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y el exprimer ministro de Francia Édouard Philippe, entre otros invitados. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Fundación Barrié muestra 101 obras de Álvarez de Sotomayor, que fue director del Prado

Infobae

Illa asistirá por segundo año consecutivo a los actos institucionales del 12-O en Madrid

Infobae

Seis años de cárcel por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja, de 14 años

Infobae

FundéuRAE: “punto ciego”, “ángulo muerto” y “punto muerto”, diferencias

Infobae

La dana deja lluvias de 100 l/m2 en 12 horas en el sur de Valencia y el norte de Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa vasca producirá carros

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

ECONOMÍA

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”