La Generalitat valenciana no irá a la convención del pacto climático del Gobierno: "No es más que un teatro"

Por Newsroom Infobae

La Generalitat ha rechazado participar en la convención del pacto climático propuesto por el Gobierno que tendrá lugar la próxima semana en Ponferrada (Galicia), al considerar que es "no es más que un teatro, una escenificación", cuando "hay mecanismos de coordinación y no se han utilizado" en catástrofes como la dana del pasado 29 de octubre.

Así se lo ha trasladado el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, mediante una carta al Ministerio para la Transición Ecológica, informan fuentes del departamento autonómico. El pacto climático fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la ola de incendios forestales de este verano.

"El gobierno valenciano no va a participar de esa puesta en escena que han organizado Pedro Sánchez y la ministra Sara Aagesen para combatir los efectos del cambio climático. Mecanismos hay, lo que falla son las personas que los tienen que ejecutar, y aquí lo hemos vivido de forma muy drástica desde el 29 de octubre con la dana", ha manifestado el conseller en declaraciones remitidas a los medios.

Martínez Mus ha reiterado que en la dana no ha habido "la respuesta merecida por los valencianos" por parte del Gobierno, con "una falta de coordinación que sigue siendo un clamor". "Ni siquiera hemos obtenido la visita y la reunión más o menos calmada ni con la ministra anterior, Teresa Ribera, ni con la actual", ha reprochado.

Y ha recalcado: "Cualquier teatro, cualquier escenificación que se haga de mejorar la coordinación para la lucha del cambio climático no deja de ser más que eso, un teatro".

