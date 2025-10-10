Espana agencias

La dana deja lluvias de 100 l/m2 en 12 horas en el sur de Valencia y el norte de Alicante

Por Newsroom Infobae

València, 10 oct (EFE).- La dana Alice ya deja precipitaciones cercanas a los 100 litros por metro cuadrado en doce horas en puntos de las comarcas de La Safor (sur de Valencia) y la Marina Alta (norte de Alicante), donde las lluvias son persistentes y con intensidad muy fuerte, y en solo treinta minutos han caído 40 l/m2 en algunos puntos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las precipitaciones, en las últimas doce horas, se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en puntos del sur de la Safor como Miramar, con 95,8 l/m2; la Font d,en Carrós con 85,8 l/m2 o Ròtova, con 72,6.

Según datos hasta las 10:15 horas de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), ha habido acumulados de 86 l/m2 en Beniflà; 80 en Oliva; 76 en Castellonet de la Conquesta; 76 en Potries; 75 en Rafelcofer; 68 en Almiserà o 68 l/m2 en Alfauir.

Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han indicado que hay una "situación de normalidad" en los embalses y, en cuanto a caudales, de momento no hay registros de superación de umbrales.

No obstante, advierte de que hay peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, y pide "mucha precaución".

Entre las incidencias ocurridas en las últimas horas, ha caído un ficus sobre un camión en la esquina de la calle Universitat con Pintor Sorolla, en la ciudad de València, aunque no ha habido personas afectadas y ya ha sido retirado. EFE

