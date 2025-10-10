La dana deja de madrugada 42 l/m2 en zonas de Alicante, en aviso rojo desde las 10 horas

Valencia, 10 oct (EFE).- La dana que recorre la Comunitat Valenciana ha dejado esta madrugada 42,1 litros por metro cuadrado en Xàbia, en la provincia de Alicante, que estará en aviso rojo por acumulados de 180 l/m2 en doce horas desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también ha habido acumulados de 41,1 l/m2 en Benitaxell (Alicante); 38,6 l/m2 en Miramar (Valencia); 38,2 l/m2 en Sueca (Valencia); y 36,8 l/m2 en Oliva (Valencia).

Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia), 30,8 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; en la capital valenciana, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.

Desde el Consorcio de Bomberos de Alicante han informado este viernes de que, desde las 19:30 horas de ayer hasta las 7:30 horas de esta mañana han realizado 31 intervenciones, principalmente por achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

Las intervenciones, según las fuentes, se realizaron especialmente hasta las 00:00 horas y el municipio más destacado fue Mutxamel con 10 intervenciones, otras 5 intervenciones en Orihuela y 4 en Elche.

El total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 con 60 intervenciones, y la localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha informado de que sobre las seis de la madrugada de este viernes han retirado un árbol en el Puig, y a las 7:45 horas han revisado un garaje en Alcàsser donde ha entrado agua. EFE