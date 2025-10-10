La dana Alice dejará el viernes precipitaciones, más significativas en Valencia y Murcia

Madrid, 10 oct (EFE).- La dana Alice continuará este viernes dejando una situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y en las islas Baleares, con precipitaciones y tormentas fuertes en varios puntos del país y acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana y en el este de Murcia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos nubosos se extenderán al centro y al resto de la mitad sur peninsular, con precipitaciones y tormentas en Ceuta, Melilla y en el sur de Andalucía, y sin descartarse en otras regiones del centro-sur.

La predicción contempla asimismo cielos nubosos en el norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y poco nuboso en el resto, mientras que en las Canarias se registrarán cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur.

Las temperaturas máximas irán en descenso en el cuadrante sureste peninsular, en el Alborán y en las Islas Canarias, con ascensos en el litoral atlántico andaluz, el oeste de la cordillera Cantábrica y en Galicia, mientras que las mínimas irán en aumento en Canarias y en el extremo suroeste peninsular.

Predominarán los vientos del este y del nordeste en la península y en las Baleares y serán moderados en los litorales, el Estrecho, el norte de Galicia, con probables intervalos fuertes en el Estrecho y Baleares.

- GALICIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el nordeste al principio y al final del día, que pueden resultar en brumas y nieblas asociadas en zonas altas. Probables lluvias o lloviznas débiles en La Mariña de madrugada.

Las temperaturas máximas irán en ascenso ligero, salvo en el norte de Lugo, donde habrá pocos cambios mientras que las mínimas irán en descenso ligero, salvo en La Coruña, donde habrá pocos cambios. Viento flojo.

- ASTURIAS: intervalos de nubes bajas, sin que se descarte alguna llovizna ocasional y dispersa en el litoral por la mañana. Temperaturas máximas en ligero ascenso en la cordillera y con pocos cambios en el resto. Temperaturas mínimas en descenso generalizado. Viento de componente este.

- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto de nubes bajas. Brumas y bancos de niebla en zonas altas del interior. No se descartan lluvias o lloviznas débiles, más probables en la primera mitad del día. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en descenso ligero en el extremo sur y en descenso en el resto. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla sin que se descarten lluvias o lloviznas débiles en el interior. Temperaturas máximas en descenso ligero en el litoral y con pocos cambios en el resto. Temperaturas mínimas en descenso generalizado. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el extremo norte y el noreste, sin descartar bancos de niebla. Heladas débiles dispersas en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento del noreste.

- NAVARRA: intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas matinales en los tercios norte y oeste. No se descartan lluvias o lloviznas débiles en el tercio norte. Temperaturas en descenso ligero. Viento flojo del norte y nordeste.

- LA RIOJA: intervalos nubosos en La Rioja Alta y la sierra, sin descartar algunos bancos de niebla, en el resto poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas sin cambios. Viento del noroeste o norte, flojos con algún intervalo de moderado.

- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos en el sistema Ibérico; en el resto, cielo poco nuboso. No se descartan brumas o bancos de niebla. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. Viento flojo a moderado del noroeste en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos en litorales y prelitorales del sur, y poco nuboso en el resto. No se descartan chubascos localmente fuertes que pueden ir acompañados de tormenta en el litoral del tercio sur.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas con cambios ligeros. Viento moderado del norte en el Ampurdán, y del noreste en el resto del litoral de la mitad norte; en el litoral sur, viento flojo a moderado.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el norte y en ascenso en el resto, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del este o nordeste, flojos con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso sin descartarse algún chubasco disperso en el extremo sureste. Temperaturas en descenso que será ligero de las máximas en zonas altas de la sierra. Viento flojo del este y noreste.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso o cubierto con brumas y probables nieblas matinales en cumbres de la Ibérica, de Albacete y de Toledo. En el cuadrante sureste se esperan lluvias y chubascos.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso localmente más acusado en zonas llanas del norte. Temperaturas máximas en descenso salvo en zonas montañosas de Guadalajara donde se mantienen sin cambios. Vientos flojos a moderados de componente este.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso o cubierto con chubascos fuertes acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos cubiertos con chubascos y tormentas generalizados y persistentes, fuertes o muy fuertes, que en el sureste de la región podrían llegar a ser incluso torrenciales. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos del norte o nordeste, flojos.

- BALEARES: intervalos nubosos con chubascos ocasionales, que en Ibiza y Formentera podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento moderado del norte y nordeste.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos en el tercio nordeste de la comunidad, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales por la tarde. Cielos muy nubosos en el resto.

Temperaturas sin cambios o en ascenso en el tercio occidental, y en descenso en las demás zonas. Vientos de componente este, moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos a moderados en el resto.

- CANARIAS: intervalos nubosos en el norte de las islas, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y los poco nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste. EFE