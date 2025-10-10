La Bolsa española logra alcanzar los 15.700 puntos, en zona de máximos

Madrid, 10 oct (EFECOM).- La bolsa española ha logrado a las 10:00 horas romper la barrera de los 15.700 puntos, al subir cerca del 1 %, por lo que se sitúa en valores de finales de octubre de 2007, cuando logró por primera vez en su historia superar esa barrera.

Con una subida del 0,95 %, el IBEX 35 ha logrado pasar esa barrera, tras intentar superarla el pasado miércoles, cuando cerró en 15.678,3 puntos.

El IBEX ajeno a la situación política en Francia y EE. UU. recibe el impulso de Sacyr, Aena, Puig, Merlin y Colonial, que avanzan poco más del 1 %; seguidas por Inditex, del 0,96 %; Iberdrola, del 0,88 %; y Enagás, del 0,78 %.

En el extremo opuesto, tras las subida de los últimos días de las acereras, los inversores recogen beneficios y ArcelorMittal se deja el 2,33 % y Acerinox el 2,05 %.

Por su parte, a falta de unas horas para que termine el plazo para que el Sabadell se pronuncie sobre la opa del BBVA, la entidad cede el 0,58 %, mientras que el BBVA se deja el 0,62 %, con la prima superando el 2 %.

En Europa, los mercados registran un comportamiento mixto con leves subidas y bajadas, y con el euro manteniéndose por debajo de 1,16 dólares.

En cuanto a las materias primas, la onza de oro sube el 0,79 % y vuelve a situarse en zona de máximos superando los 4.000 dólares; frente a la caída del petróleo, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, tras ceder el 0,44 %, el barril se encuentra en 64,93 dólares.

El bitcóin se cambia a 121.511 dólares con una revalorización del 0,28 %. EFECOM

