La Bolsa española abre con un alza del 0,10 % pese a caídas en Wall Street y en Asia

Madrid, 10 oct (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una leve subida del 0,10 %, a pesar de la tendencia negativa de Wall Street y Asia, que se han visto penalizadas por las acciones tecnológicas, mientras el mercado sigue pendiente del alto el fuego en Gaza y el cierre de la Administración estadounidense.

El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, recupera los 15.600 puntos (15.600,7 enteros) tras avanzar ese 0,10 %. Las ganancias del año se elevan al 34,6 %.

En otros mercados, el euro sube levemente, hasta 1,157 dólares; mientras que el precio de crudo Brent cae el 0,45 %, hasta los 64,94 dólares por barril. EFE

