La autopsia al bebé muerto en Ceuta indica signos de violencia y lesiones en varias zonas

Por Newsroom Infobae

Ceuta, 10 oct (EFE).- La autopsia practicada al bebé de nueve días hallado muerto en Ceuta ha evidenciado que su fallecimiento no se produjo de forma accidental, sino que presenta signos de violencia y lesiones en distintas zonas del cuerpo, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Esta circunstancia, conjuntamente con la declaración de los padres, ha sido determinante para que el juez haya decretado el ingreso en prisión de los progenitores, identificados como J.A.V., de 38 años, y G.M.H., de 36, que han pasado ya la primera noche privados de libertad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ordenó al mediodía de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los padres y acordó la puesta en liberad provisional del tío del menor, que también fue detenido.

Para el tío del menor no se ha solicitado por las partes ninguna medida cautelar, aunque este tercer detenido mantiene la condición de investigado en el procedimiento.

Según el TSJA, inicialmente, se investiga un delito de asesinato con la agravante de ser la víctima menor de 16 años.

El matrimonio tiene otro niño, de 4 años, del que se ha hecho cargo un familiar de la pareja. EFE

