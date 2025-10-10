Espana agencias

La Audiencia de Madrid impone al pederasta de Valdeavero un máximo de 20 años de cumplimiento de cárcel

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto a Cristóbal López, conocido como 'El Toba', un máximo de 20 años de cumplimiento de cárcel en la sentencia que materializa el acuerdo que alcanzó en el juicio para aceptar 98 años de prisión al reconocer que abusó sexualmente de una decena de niños amigos de su hijo en la frutería que regentaba en Valdeavero.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se le pena por delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y delitos de exhibicionismo y provocación sexual de menores.

Pese a que la condena asciende hasta los casi 100 años, solo cumplirá un máximo de 20 años de cárcel, que se fija en casos de concurso de delitos (acumulación de penas). La pena máxima en España es la prisión permanente revisable, cuyos requisitos en este caso no se dan.

El pacto se alcanzó el pasado 24 de septiembre para evitar que las víctimas tuvieran que rememorar lo vivido. Los afectados, ya mayores de edad, mostraron su voluntad a la Sala de querer declarar sin biombo para verse cara a cara con su depredador sexual. La mayoría sigue en tratamiento psicológico por los abusos que sufrieron en su mayoría durante años.

En los hechos probados, la Sala da por acreditado que el procesado aprovechando la amistad de su hijo con varios chicos, "solía saludarles tocándoles los genitales por encima de la ropa y con frecuencia les hacía objeto de tocamientos por debajo de la ropa cuando acudían a la frutería o a su domicilio invitados por su hijo, quien no consta que conociese estos comportamientos de su padre".

YA CONDENADO POR UNA VIOLACIÓN

En octubre de 2023, 'El Toba' fue condenado a 19 años de cárcel por una agresión sexual que cometió en agosto de 2022 a un menor de 15 años en su domicilio.

En enero de 2024, se enfrentó a otro juicio por otro caso de corrupción de menores del que salió absuelto. En la vista, aseguró que sus hijos o un amigo que les cuidaba le pudieron meter en un chat sexual con fotos de menores.

En este juicio, el fiscal mantenía que los abusos se cometían en la frutería que regentaba el acusado en Valdeavero o en su domicilio. Las víctimas, diez menores de entre 3 y 13 años, eran amigos de uno de sus hijos e hijos de su entorno.

DENUNCIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS

El presunto pederasta fue detenido en diciembre de 2020 a raíz de una denuncia presentada por la madre de una víctima, que confesó los abusos pese a que el hombre amenazaba a los niños afectados.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, 'Toba' aprovechaba que los menores entraban a la tienda donde les ofrecían golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis para así tocarles sus zonas íntimas metiéndole la mano dentro del pantalón.

En su escrito, el fiscal relataba que Cristóbal residía en el municipio de Valdeavero, donde regentaba, desde octubre de 2018, la frutería llamada KEAI sita en la Plaza Víctimas del Terrorismo de la misma localidad.

El acusado vivía en el municipio con sus dos hijos. Uno de ellos contaba en Valdeavero con un grupo de amigos con los que jugaba al fútbol y frecuentaba la plaza de la localidad donde se ubicaba la frutería de su padre, local que también era frecuentado habitualmente por la mayoría de los padres de los antedichos menores.

Por ello, el procesado mantenía una relación de amistad y confianza con la mayoría de los progenitores, relación que era "extensiva de alguna manera a los propios menores en base a la relaciones existentes entre estos y su hijo".

Aprovechándose de tales circunstancias, el procesado, movido por "una pulsión sexual depredatoria" hacia el grupo de amigos de su hijo, abusó de los menores. Según el fiscal, mostraba a los niños vídeos de carácter pornográfico para que aprendieran a mantener relaciones sexuales y les amenazaba con pegarles un tiro con una escopeta si contaban lo que sucedía.

A raíz de estos episodios, las víctimas han presentado problemas emocionales y sintomatología ansiosa postraumática compatible con una experiencia de abuso sexual infantil, llegando a padecer serios trastornos en el sueño y habiendo precisado tratamiento psicológico.

