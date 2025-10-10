Espana agencias

La Agencia EFE inicia una serie informativa especial por el aniversario de la dana

Por Newsroom Infobae

Madrid, 10 oct (EFE).- La Agencia EFE publicará a partir de este viernes, 10 de octubre, una serie informativa especial con motivo del primer aniversario de la dana, que se cumple el próximo miércoles 29 de octubre.

Esta serie multimedia abordará la situación actual de las zonas afectadas por el mayor desastre natural en España, que provocó más de 230 muertes en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, y ahondará en sus consecuencias políticas, jurídicas, económicas, ambientales y sociales.

Las informaciones de esta cobertura especial se transmitirán con la guía DANA ANIVERSARIO e incluirán reportajes multimedia, entrevistas, series gráficas, infografías, trabajos de verificación y especiales en la web y redes sociales de EFE. EFE

