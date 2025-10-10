Espana agencias

José Juan Romero: "El Ceuta compite en cualquier escenario, queremos ganar en Albacete"

Ceuta, 10 oct (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha destacado que su equipo ya "compite en cualquier escenario" después de las tres primeras derrotas ligueras y ha afirmado que afrontan el encuentro en Albacete con la intención de prolongar su racha de cinco partidos sin perder.

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero ha comentado que el Albacete "es un rival de los que están hechos para hacer grandes cosas esta temporada, ya el pasado año se quedaron a las puertas del ascenso y este curso volverán a estar arriba, por lo que será un partido difícil".

El técnico ceutí ha dejado claro que en La Liga Hypermotion "no hay partidos sencillos". "Ningún rival es fácil y el nivel es altísimo y cada jornada exige el máximo, pero hay que hacer las cosas muy bien para poder lograr los tres puntos de un campo complicado", ha subrayado.

No obstante, insistió en que la victoria fuera de casa llegará, tras los empates ante el Castellón (3-3) y el Cádiz (0-0).

"Firmaría repetir esas sensaciones cada jornada porque hemos estado cerca, nos han faltado detalles, pero los puntos sumados son muy valiosos y estoy seguro de que ganaremos fuera igual que perderemos en casa", ha dicho.

José Juan Romero se ha referido al reencuentro con el centrocampista Ale Meléndez, exjugador del Ceuta que ahora milita en el conjunto manchego.

"Será un partido especial para él, le tengo un gran cariño, fue un niño que tuve en el Betis y aquí hizo un año espectacular, por lo que está donde merece, incluso creo que puede dar para más", consideró.

Sobre la evolución del AD Ceuta, el técnico ha reconocido que la plantilla "ha ido de menos a más" tras un inicio donde les costó adaptarse a la nueva categoría: "hubo hombres clave que no estaban disponibles, pero ahora el equipo compite en cualquier escenario y estoy convencido de que seguirá creciendo", apuntó.

José Juan Romero ha valorado la solidez defensiva del equipo, que acumula tres jornadas sin encajar gol, porque "los goles fueron por errores puntuales y groseros, no por defender mal", aunque donde sí tienen que mejorar es en "la finalización: generamos muchas situaciones, pero nos cuesta decidir bien en los últimos metros", indicó. EFE

