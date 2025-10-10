Espana agencias

Industria concede 600 millones para compensar costes indirectos de CO2 a casi 200 empresas

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El ministerio de Industria y Turismo ha concedido 600 millones a casi 200 empresas electrointensivas para compensar los costes indirectos de CO2, según ha comunicado el propio ministerio en una nota este viernes.

Según la resolución provisional comunicada por el ministerio, han resultado adjudicatarias 194 empresas dentro de estas ayudas dirigidas a sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo de "fuga de carbono" conforme a lo previsto en la normativa europea y nacional.

El listado de empresas en función de la cuantía de la ayuda, lo lidera Arcelor Mittal con 76,6 millones -42,4 millones en Asturias y los 29,3 millones en el País Vasco-, Asturiana de Zinc (67 millones), Celsa (28,3 millones), Moeve-Cepsa (23,1 millones), Ferroglobe (21,85 millones), Sidenor (16,1 millones), Global Steel Wire (14,3 millones), Petronor (11,5 millones) y Siderúrgica Sevillana (11,2 millones).

En la misma nota, el ministerio señala que el Gobierno ha movilizado desde 2019, unos 2.000 millones de euros en un apoyo directo a la a la industria electrointensiva española, a través de las distintas líneas de ayuda. EFECOM

