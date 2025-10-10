Illa asistirá por segundo año consecutivo a los actos institucionales del 12-O en Madrid

Barcelona, 10 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, asistirá por segundo año consecutivo a los actos de conmemoración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid, según han explicado a EFE fuentes del Govern.

En 2024, con su primera participación en esta Fiesta Nacional, Illa rompió el criterio aplicado en los anteriores 14 años por sus antecesores independentistas: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. El socialista José Montilla, en 2010, había sido el último presidente catalán en acudir a Madrid por el 12-O.

Illa ya fue uno de los protagonistas de los actos del año pasado, en los que expresó su deseo de que Cataluña se implique en un modelo de España "plural y diversa".

Desde que fue investido president, en agosto de 2024, se ha marcado como objetivo que Cataluña vuelva a la "normalidad institucional".

Muestras de ello son su cercana relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la recuperación de la bandera española junto a la 'senyera' y la bandera europea en sus audiencias oficiales en su despacho presidencial en el Palau de la Generalitat o el restablecimiento de la relación con la Casa Real.

El jefe del Ejecutivo catalán cerrará con su presencia en Madrid una semana marcada por el debate de política general en el Parlament, en el que su Govern ha evitado ser reprobado, al tiempo que ha tensado su relación con Junts.

Illa también ha visto como la cámara rechazaba, con la abstención de los socios de investidura, el plan de vivienda que había anunciado al inicio del pleno. EFE