Hallan el cadáver de un joven migrante flotando en el mar cerca de la costa de Ceuta

Ceuta, 10 oct (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado a primeras horas de la mañana de este viernes el cuerpo sin vida de un joven migrante marroquí que falleció cuando pretendía entrar a nado en la ciudad, elevando a 36 el número de fallecidos en el litoral ceutí en lo que va de año.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el cuerpo ha sido localizado por una patrullera de la Guardia Civil a las 09:00 horas durante una inspección rutinaria por aguas de la bahía sur, concretamente a la altura de la playa de la Ribera.

El cadáver, que estaba a unos 200 metros de la costa, se corresponde con un joven marroquí de 23 años que llevaba documentación.

En principio, el cuerpo llevaba unos quince días en el mar y habría intentado acceder ilegalmente a nado ya que portaba traje de neopreno, lo cual es habitual en las personas que se lanzan al mar desde las costas marroquíes más próximas a Ceuta.

El cuerpo ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para realizarle la autopsia.

El hallazgo sitúa en 36 el número de migrantes que han aparecido muertos este año en las costas de la ciudad. EFE

