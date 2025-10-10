Espana agencias

Guilló: "Estamos en un buen momento"

Por Newsroom Infobae

Huesca, 10 oct (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, Sergi Guilló, ha asegurado que su equipo llega al partido de este domingo frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla que llega en un buen momento y merecen estar en puestos de playoff porque se lo han ganado en el campo.

"Llegamos en un buen momento y confío que vamos a hacer un gran partido. Si quitamos los partidos de Ceuta y Coruña, que prefiero olvidarme ya de ellos, hemos competido bien contra los demás equipos. Cuando estamos bien con el balón lo hacemos bien y además no tenemos que dejarles jugar a ellos", ha explicado Sergi Guilló en su comparecencia previa al partido frente a los gaditanos.

El entrenador ilicitano ha afirmado que es ambicioso y quiere un Huesca todavía mejor. "Falta mucho para ver al Huesca que quiero que sea. Nos está costando más que lo yo quisiera, pero estamos donde nos merecemos, pero yo querría que se asimilara todo antes, aunque no es sencillo y aunque a veces pueda haber ruido por el juego o los resultados, porque se suele ser resultadista, no nos tienen que afectar los comentarios".

Sobre el Cádiz ha destacado sobre todo su poder ofensivo. "El estilo del juego de los dos es parecido. No encaja muchos goles y delante tiene buenos jugadores que son determinantes y tienen un gran juego ofensivo con jugadores como Suso, Ontiveros y Ocampos".

Para Guilló la clave para sacar adelante el partido ante el Cádiz estará en las ayudas y "saber dónde y cómo presionar, y saber también donde creemos que podemos hincar el diente. Cuando no tengamos el balón no dejarles jugar bien", ha concluido. EFE

