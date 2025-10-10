Espana agencias

Guardiola baja a la mitad la ecotasa de Almaraz como pedía Vox para negociar presupuestos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo va a rebajar el impacto fiscal sobre la central de Almaraz “a la mitad del nivel actual”, es decir, “hasta alcanzar una disminución estimada de 45 millones de euros en el año 2029”.

El pasado mes de septiembre Vox anunció que exige la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz como primer paso en la negociación de su apoyo a los presupuestos de la Junta de Extremadura.

“Vamos a reducir los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente. Y lo vamos a hacer con el objetivo de facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando” , ha señalado Guardiola. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Condenado a 10 años y medio por maltratar a su bebé en Tarragona, y absuelta la madre

Infobae

La sanidad pública vasca asumirá todos los abortos de manera progresiva a partir de 2026

Infobae

Rinderknech sigue la estela de su primo Vacherot hacia semifinales

Infobae

Detenidos 21 ultras por incidentes violentos previos a la final de Copa del Rey en Sevilla

Infobae

Condenado a 10 años y medio de cárcel un hombre en Tarragona por maltratar a su bebé recién nacido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa vasca producirá carros

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

ECONOMÍA

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”