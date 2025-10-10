Guardiola baja a la mitad la ecotasa de Almaraz como pedía Vox para negociar presupuestos

Madrid, 10 oct (EFE).- La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo va a rebajar el impacto fiscal sobre la central de Almaraz “a la mitad del nivel actual”, es decir, “hasta alcanzar una disminución estimada de 45 millones de euros en el año 2029”.

El pasado mes de septiembre Vox anunció que exige la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz como primer paso en la negociación de su apoyo a los presupuestos de la Junta de Extremadura.

“Vamos a reducir los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medioambiente. Y lo vamos a hacer con el objetivo de facilitar que Almaraz pueda seguir funcionando” , ha señalado Guardiola. EFE