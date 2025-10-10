Espana agencias

Guardia Civil detecta una campaña de falsos alquileres en zonas esquí del Pirineo aragonés

Por Newsroom Infobae

Guardar

Huesca, 10 oct (EFE).- La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca ha detectado una campaña de falsos alquileres para la próxima temporada invernal en el Pirineo aragonés que se anunciaban a través de un portal inmobiliario falso del que se servían los estafadores para perpetrar su engaño con precios más bajos.

Según ha informado el instituto armado, durante el pasado mes de septiembre los investigadores fueron informados a través de varias personas y de los responsables de un portal inmobiliario legal de la posibilidad de que se estuviera gestando una gran estafa por internet en anuncios de alquileres para la temporada de esquí en el Pirineo aragonés.

Iniciado un ciberpatrullaje en los diferentes portales y plataformas, en las que se suelen anunciar esta clase de alquileres, los investigadores pudieron comprobar la existencia de decenas de anuncios falsos en las localidades de Astún, Benasque, Candanchú, Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego, así como una página web falsa que servía como soporte para darles veracidad.

El 'modus operandi' de estos ciberdelicuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo, con contratos falsos, títulos de propiedad inexistentes y documentos de personas cuya identidad habían usurpado, todo ello para generar confianza.

Si finalmente la víctima contrataba el falso alquiler y se perpetraba el engaño, el pago se realizaba mediante transferencia a cuentas bancarias controladas por los estafadores.

Los agentes, tras realizar un análisis de la falsa página web que servía para dar veracidad a los anuncios de las plataformas, comprobaron que la misma fue creada unos días antes de la publicación de los anuncios, con datos obtenidos de una inmobiliaria legal de la que se sirvieron los estafadores para clonar sus anuncios.

Los agentes pudieron verificar que en la falsa página inmobiliaria se habían incorporado cientos de anuncios de alquileres falsos en otras zonas de España.

Los investigadores pudieron retirar los anuncios falsos que figuraban en los diferentes portales y plataformas de internet de las que se servían los ciberdelincuentes para evitar futuras estafas, así como evitar dos pagos de víctimas por importes de 4.050 y 3.980 euros. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guardiola baja a la mitad la ecotasa de Almaraz como pedía Vox para negociar presupuestos

Infobae

Condenado a 10 años y medio por maltratar a su bebé en Tarragona, y absuelta la madre

Infobae

La sanidad pública vasca asumirá todos los abortos de manera progresiva a partir de 2026

Infobae

Rinderknech sigue la estela de su primo Vacherot hacia semifinales

Infobae

Detenidos 21 ultras por incidentes violentos previos a la final de Copa del Rey en Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa vasca producirá carros

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

ECONOMÍA

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”