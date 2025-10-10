Guardia Civil detecta una campaña de falsos alquileres en zonas esquí del Pirineo aragonés

Huesca, 10 oct (EFE).- La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca ha detectado una campaña de falsos alquileres para la próxima temporada invernal en el Pirineo aragonés que se anunciaban a través de un portal inmobiliario falso del que se servían los estafadores para perpetrar su engaño con precios más bajos.

Según ha informado el instituto armado, durante el pasado mes de septiembre los investigadores fueron informados a través de varias personas y de los responsables de un portal inmobiliario legal de la posibilidad de que se estuviera gestando una gran estafa por internet en anuncios de alquileres para la temporada de esquí en el Pirineo aragonés.

Iniciado un ciberpatrullaje en los diferentes portales y plataformas, en las que se suelen anunciar esta clase de alquileres, los investigadores pudieron comprobar la existencia de decenas de anuncios falsos en las localidades de Astún, Benasque, Candanchú, Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego, así como una página web falsa que servía como soporte para darles veracidad.

El 'modus operandi' de estos ciberdelicuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo, con contratos falsos, títulos de propiedad inexistentes y documentos de personas cuya identidad habían usurpado, todo ello para generar confianza.

Si finalmente la víctima contrataba el falso alquiler y se perpetraba el engaño, el pago se realizaba mediante transferencia a cuentas bancarias controladas por los estafadores.

Los agentes, tras realizar un análisis de la falsa página web que servía para dar veracidad a los anuncios de las plataformas, comprobaron que la misma fue creada unos días antes de la publicación de los anuncios, con datos obtenidos de una inmobiliaria legal de la que se sirvieron los estafadores para clonar sus anuncios.

Los agentes pudieron verificar que en la falsa página inmobiliaria se habían incorporado cientos de anuncios de alquileres falsos en otras zonas de España.

Los investigadores pudieron retirar los anuncios falsos que figuraban en los diferentes portales y plataformas de internet de las que se servían los ciberdelincuentes para evitar futuras estafas, así como evitar dos pagos de víctimas por importes de 4.050 y 3.980 euros. EFE