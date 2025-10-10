González-Bueno (Sabadell): Solo uno de cada 50 particulares ha aceptado la opa del BBVA

Barcelona, 10 oct (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este viernes que solo uno de cada cincuenta accionistas particulares ha aceptado la oferta del BBVA, a partir de los datos del 80 % de los minoristas que también son clientes de la entidad.

González-Bueno se ha declarado "muy optimista" sobre el resultado de la opa, antes de que esta medianoche concluya el plazo para aceptar el canje. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé anunciar el resultado de la operación el próximo 17 de octubre.

El directivo ha sostenido en una entrevista con RTVE Catalunya que cree que la aceptación final se situará en torno al 30 % y asegura que el BBVA está comunicando "en privado" a los inversores que el umbral podría quedar por debajo del 50 %.

En caso de que la aceptación quedara en una franja entre el 30 % y el 50 %, el banco que preside Carlos Torres tendría la opción de aceptar el porcentaje del capital que haya aceptado la oferta y lanzar una segunda opa en efectivo.

Esa eventual segunda oferta sería "muchísimo más atractiva" para los accionistas, ha dicho González-Bueno, que ha estimado que en ese caso el proceso se alargaría otros cuatro o cinco meses, ya que sería necesario obtener de nuevo la mayoría de aprobaciones regulatorias.

Durante ese periodo, los accionistas del Sabadell tendrían sobre la mesa una oferta "a un precio fijo", lo que les protegería de los vaivenes del mercado, ha señalado el directivo.

Si durante ese periodo hubiera una corrección en el mercado, esos accionistas "acudirán todos en masa" al canje, un escenario que podría provocar "muchísima tensión" para los títulos del BBVA, ha agregado. EFECOM