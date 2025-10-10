Gobierno analiza con universidades públicas el impulso de vivienda asequible en los campus

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha informado este viernes de que ha mantenido una reunión con las universidades públicas españolas para impulsar la creación de alojamientos para estudiantes y analizar aquellos suelos públicos donde potencialmente se puedan llevar a cabo.

Durante el encuentro, presidido por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se ha abordado el desarrollo de planes conjuntos entre las universidades y las comunidades autónomas y ayuntamientos, según ha explicado la fuente en un comunicado.

También la identificación de suelos públicos para el eventual desarrollo de viviendas o alojamientos asequibles, especialmente dirigidos a estudiantes y el personal investigador.

Asimismo, se ha analizado el acceso a financiación para lograr desarrollar estas actuaciones, de acuerdo al Ministerio.

Además del secretario de Estado de Vivienda han asistido a la reunión, entre otros, el director general de Vivienda y Suelo, responsables de la entidad pública de suelo Sepes, así como del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por parte de las universidades, han participado representantes de las universidades de La Coruña, Jaén, Cádiz, Valencia, Alicante, Zaragoza, Las Palmas, Islas Baleares, Huelva, León, Oviedo, Córdoba, Castilla-La Mancha, Vigo, Almería, Barcelona, Burgos, Lleida o Murcia.

Han acudido representantes de la Universidad Autónoma de Madrid, de la UNED, de la Pompeu Fabra; de la Universidad Pablo Olavide, de la Universidad Jaume I, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de La Laguna y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Esta reunión se suma a la que mantuvieron el pasado 24 de septiembre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; con estos centros públicos de educación superior. EFECOM