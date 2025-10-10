Getafe Negro celebra este año su mayoría de edad dando protagonismo a países escandinavos

Getafe (Madrid), 10 oct (EFE).- La localidad madrileña de Getafe albergará del 18 al 26 de octubre la XVIII edición del Festival de Novela Policiaca de Madrid 'Getafe Negro', que este año celebrará su mayoría de edad "rejuvenecido" con una edición de claroscuros con los países escandinavos como protagonistas.

Más de 80 autores nacionales e internacionales participarán este año en el festival, que recordará el 20º aniversario de la famosa trilogía 'Millennium', del escritor sueco Stieg Larsson, en una invitación a repensar el 'boom' de la novela negra y el fenómeno editorial y audiovisual de la ficción criminal y de la no ficción.

Esta convocatoria excepcional reunirá a gran número de periodistas de investigación, de periodismo social y sucesos, que debatirán sobre temas como la Inteligencia Artificial y los límites del 'true crime', según ha destacado la directora del festival, Maica Rivera, en la presentación de 'Getafe Negro'.

Así, durante dos semanas, se desarrollarán más de sesenta actividades -con mesas redondas, coloquios, charlas, conferencias, podcasts, radio en directo, teatro, cine, conciertos, juegos de mesa, rol en vivo y clubes de lectura- en las que se abordarán además tendencias en auge.

El thriller sobrenatural, las evoluciones de la novela negra histórica, el 'nazi crime', el thriller urbano y el 'rural noir', además de las literaturas de culto e hibridaciones con otros géneros como el 'folk horror' pasarán este año por el festival, que volverá a contar como comisario honorífico con el escritor Lorenzo Silva.

"Es un hito haber llegado hasta aquí, sobre todo para los que guardamos en la memoria cómo empezamos", ha destacado Silva, que se ha remontado a los inicios del festival reconociendo el valor de Getafe como "una ciudad que hace diecisiete años apostó por presentarse al mundo a través de la literatura negra".

La alcaldesa getafense, Sara Hernández, ha recogido el guante de Silva y ha resaltado "el valor e importancia del festival para Getafe", a la que se ha referido como "una ciudad ambiciosa, que siempre busca lo mejor".

En su mayoría de edad, 'Getafe Negro' llega con una programación por la que desfilarán destacados autores nacionales como Clara Usón, Carlos Zanón, Susana Martín Gijón, Manu Marlasca, Luis Rendueles, Silvia Intxaurrondo, Carlos Augusto Casas, Graziella Moreno, Concha Calleja, Beatriz García Guirado, Marta Robles y Ulises Bértolo.

Además, haciendo gala de la vocación internacional y, especialmente, europea, el festival mantiene y atrae nuevas alianzas con las embajadas de Dinamarca, Suecia, Países Bajos, el Instituto Polaco de Cultura, el Institut Français de Madrid y el British Council.

En el Espacio Mercado se recordará también el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz y tendrá lugar una cita con el escritor y guionista francés Olivier Norek, que fue teniente en el departamento judicial de Sena-Saint Denis, al noreste de París.

No se olvidará tampoco el festival del 30 aniversario de los personajes de Bevilacqua y Chamorro, de Lorenzo Silva; ni del centenario de 'El gran Gatsby', de Francis Scott Fitzgerald, con la lectura fácil como otra novedad que llega para quedarse.

También se anticipará el 50 aniversario de la muerte de Pasolini, con Jordi Corominas, y se recordarán además el 30 aniversario de 'Dogma 95', con Jesús Palacios, y el 40 aniversario de 'El club de los cinco', de John Hughes, con Marina Sanmartín, Juan Carlos Galindo y Paulo Cosín.

Otro de los platos fuertes será la celebración del 75 aniversario del comienzo de la saga literaria 'Las crónicas de Narnia', de C. S. Lewis con su batalla épica del Bien contra el Mal, aprovechando su regreso a las librerías españolas.

Por último, se afianzará el eje solidario del festival y no faltará la tradicional gala de entrega de los premios Novela Negra Ciudad de Getafe y el José Luis Sampedro, instituido por el festival en el año 2009 y que este año ha recaído por unanimidad sobre el poeta, filólogo y traductor Luis Alberto de Cuenca. EFE

1011496