Gala Mestres, del Baxi Ferrol, anuncia su embarazo y se aleja temporalmente de la cancha

Ferrol, 10 oct (EFE).- El Baxi Ferrol ha confirmado este viernes que su jugadora Gala Mestres permanecerá "un tiempo alejada de las canchas" tras anunciar su embarazo y ha valorado que la deportista pasará a "centrarse" en la llegada de su primer hijo y en "disfrutar de esta experiencia única".

El club ha señalado que la noticia es "muy especial y alegre" y ha felicitado a la deportista y a su familia "por este momento tan emocionante", además de desearle "toda la felicidad en esta nueva etapa personal".

En un vídeo difundido en redes sociales, la catalana ha agradecido a sus compañeras de vestuario, a la directiva de la entidad y al cuerpo técnico su apoyo y "ayuda en este proceso".

"Va a ser una nueva etapa personal para mí, la voy a pasar en casa con la gente a la que quiero", ha avanzado Mestres, que ha añadido que estará "animando en cada partido", además de emplazar a la afición a que siga "yendo a A Malata".

La jugadora ha considerado que el equipo "necesita" el respaldo de sus seguidores, ha reivindicado que el cuadro universitario está "en muy buenas manos" y ha anunciado que se volverá a ver "muy pronto en las canchas" con los espectadores del Baxi Ferrol. EFE

rs/msl