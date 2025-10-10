Espana agencias

Fundadores del Sónar desean que el festival "siga proyectándose con éxito hacia el futuro"

Barcelona, 10 oct (EFE).- Los cuatro fundadores del Sónar, que desde este viernes están desvinculados del proyecto, han asegurado en un comunicado que desean que el festival barcelonés de música, innovación y creatividad "siga proyectándose con éxito hacia el futuro".

Después de que se conociera esta mañana que Enric Palau, Ricard Robles, Sergio Caballero y Ventura Barba dejaban la dirección del festival, los cuatro han firmado un comunicado en el que explican su decisión.

"Han sido 32 años magníficos e intensos, llenos de esfuerzo, retos y momentos imborrables", comienza el escrito.

"Todo lo que Sónar ha conseguido a lo largo de este tiempo ha sido posible gracias al talento y la dedicación de las comunidades creativas que lo han acompañado, al equipo humano que ha impulsado el proyecto con pasión, a la ciudad de Barcelona que nos ha acogido e inspirado y al público fiel que nos ha apoyado año tras año", prosigue el texto.

Palau, Robles, Caballero y Barba aseguran que se sienten profundamente agradecidos a todas las personas, instituciones, socios y amigos que han formado parte de esta historia y la han hecho posible.

"Ahora, cada uno de nosotros inicia una nueva etapa con ilusión, con el deseo de que Sónar siga proyectándose con éxito hacia el futuro", concluyen los fundadores del festival barcelonés.

Pese a que Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero abandonan el proyecto de forma inmediata, Ventura Barba se quedará hasta final de año para ayudar en la transición con la nueva dirección.

A partir de ahora, el director ejecutivo de la empresa será el belga François Jozic, fundador de Brunch Elektronic.

De este modo, Sónar pasa a estar bajo dominio completo de Superstruct Entertainment, promotora que compró la mayoría de las acciones de Palau, Robles y Caballero en 2018 y que ha estado en el centro del debate a lo largo del año después de ser adquirida por KKR, el fondo de inversión vinculado a asentamientos en Palestina.

Este movimiento desató la polémica en la última edición del Sónar, ya que el festival fue acusado de 'blanquear el genocidio' en Gaza, lo que supuso que más de 30 artistas cancelaran su participación en el evento barcelonés.

Esta noticia llega en mitad de un periodo de transición para el festival, ya que en 2026 se celebrará por primera vez de forma íntegra en la Fira Gran Via de L'Hopitalet debido a las obras de remodelación de recinto ferial de la avenida Maria Cristina de Barcelona, donde desde 2013 tenía lugar el Sónar de Día.

Pese a la polémica, el año pasado Sónar cerró su 32ª edición con 161.000 asistentes, récord histórico para el festival. EFE

