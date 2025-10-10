Espana agencias

Fiscalía recurre dos veces y pide prisión para el acusado de violar a su hija en Lleida

Lleida, 10 oct (EFE).- La Fiscalía de Lleida ha presentado dos recursos contra la libertad con cargos del hombre detenido en Lleida por presuntamente violar a su hija y que quedó libre el miércoles después de quebrantar la orden de alejamiento dictada por la magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer el lunes, cuando le dejó en libertad con cargos.

El Ministerio Público ha asegurado a EFE que en la causa principal, por la agresión sexual, la fiscalía pidió prisión provisional comunicada y sin fianza y ha recurrido en apelación el auto por el que se denegó el encarcelamiento solicitado.

Según la Fiscalía, por el quebrantamiento de condena, en el juicio rápido pidió prisión y se opuso expresamente a que se le suspendiese la pena de cuatro meses de prisión por dos años sin delinquir, “interesando su íntegro cumplimiento”.

“Se recurrió en apelación el auto de suspensión e interesamos su ingreso en prisión para cumplir la pena”, señala el Ministerio Público.

Fiscalía ha presentado los recursos en el juzgado, los resolverá la Audiencia de Lleida ratificando la decisión de la jueza o admitiendo los recursos del Ministerio Público. EFE

