Espana agencias

Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- La representante de las familias gazatíes en España, Sandra Sraz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "cómplice directo" con el genocidio palestino y de colaborar "con la limpieza étnica de todo un pueblo".

Espera que algún día el Ejecutivo rinda cuentas por colaborar con este genocidio, ha dicho Sraz durante su intervención en el debate organizado en el Congreso bajo el epígrafe "Acciones concretas contra el genocidio palestino", al que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, entre otros diputados de las bancadas de la izquierda.

Sandra Sraz, cuyo padre nació en Gaza aunque lleva 56 años en España, ha sido muy dura al acusar al Gobierno de seguir haciendo negocio "con el exterminio" de sus familias por estar comprando armas a Israel durante estos dos años de guerra en la franja.

"Se hace insoportable pensar que con nuestros propios impuestos se está financiando el genocidio", ha señalado entre lágrimas para después emplazar al Ejecutivo a que deje de ser cómplice "rompiendo ya relaciones con el sionismo".

Para ella, el anuncio del alto el fuego -que ha entrado en vigor este viernes- "no es garantía de nada" y, en todo caso, no cree que este se mantenga porque Israel se ha saltado todas las resoluciones de la ONU y acuerdos en los últimos 70 años, según ha señalado.

También ha tomado la palabra, entre otros, Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), quien ha celebrado el acuerdo en Gaza pero ha advertido de que si no se consigue poner fin a la ocupación israelí se repetirán estas operaciones.

"Nos sentimos liberados por el acuerdo" y es posible que en breve pueda entrar la ayuda humanitaria, ha señalado, pero esto no quiere decir -ha recalcado- que la situación en Gaza haya terminado ni que se deje de ayudar a Palestina.

Por eso, ha urgido a los políticos a que sigan apoyando a la UNRWA porque es "un actor fundamental" en la franja y sin su actuación -ha asegurado Martí-, Gaza no va a poder mejorar. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bildu y BNG apuestan por la soberanía de Euskadi y Galicia frente a la "ola reaccionaria"

Infobae

Rego propone centros de menores más pequeños y que haya una plaza por cada 2250 habitantes

Infobae

Liberadas 5 mujeres obligadas a prostituirse en condiciones insalubres en San Sebastián

Infobae

Evolución favorable en el incendio de Almorox (Toledo), del que se investigan las causas

Infobae

Infografías del viernes 10 de octubre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”