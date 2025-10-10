Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino

Madrid, 10 oct (EFE).- La representante de las familias gazatíes en España, Sandra Sraz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "cómplice directo" con el genocidio palestino y de colaborar "con la limpieza étnica de todo un pueblo".

Espera que algún día el Ejecutivo rinda cuentas por colaborar con este genocidio, ha dicho Sraz durante su intervención en el debate organizado en el Congreso bajo el epígrafe "Acciones concretas contra el genocidio palestino", al que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, entre otros diputados de las bancadas de la izquierda.

Sandra Sraz, cuyo padre nació en Gaza aunque lleva 56 años en España, ha sido muy dura al acusar al Gobierno de seguir haciendo negocio "con el exterminio" de sus familias por estar comprando armas a Israel durante estos dos años de guerra en la franja.

"Se hace insoportable pensar que con nuestros propios impuestos se está financiando el genocidio", ha señalado entre lágrimas para después emplazar al Ejecutivo a que deje de ser cómplice "rompiendo ya relaciones con el sionismo".

Para ella, el anuncio del alto el fuego -que ha entrado en vigor este viernes- "no es garantía de nada" y, en todo caso, no cree que este se mantenga porque Israel se ha saltado todas las resoluciones de la ONU y acuerdos en los últimos 70 años, según ha señalado.

También ha tomado la palabra, entre otros, Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), quien ha celebrado el acuerdo en Gaza pero ha advertido de que si no se consigue poner fin a la ocupación israelí se repetirán estas operaciones.

"Nos sentimos liberados por el acuerdo" y es posible que en breve pueda entrar la ayuda humanitaria, ha señalado, pero esto no quiere decir -ha recalcado- que la situación en Gaza haya terminado ni que se deje de ayudar a Palestina.

Por eso, ha urgido a los políticos a que sigan apoyando a la UNRWA porque es "un actor fundamental" en la franja y sin su actuación -ha asegurado Martí-, Gaza no va a poder mejorar. EFE