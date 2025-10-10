España y Colombia abren la fase de cuartos de final este sábado

Santiago de Chile, 9 oct (EFE).- Las selecciones sub-20 de España y Colombia abrirán este sábado en la ciudad chilena de Talca la fase de cuartos de final del Mundial de la categoría.

A la serie de las ocho mejores selecciones también se clasificaron otras dos selecciones que hablan español y que definirán al final del sábado otro clasificado para las semifinales: Argentina y México, en el estadio Nacional de Santiago.

España, que llegó sin echar cohetes a los octavos de final como una de las cuatro mejores terceras, eliminó el 7 de octubre a Ucrania por 0-1, y Colombia, líder de su grupo, dio cuenta de Sudáfrica al imponerse el miércoles por 3-1.

Argentina, que llegó a los octavos de final con un campaña perfecta de 3 triunfos en la fase de grupos, vapuleó el miércoles por 4-0 a Nigeria y afianzó su candidatura al título. Su rival en cuartos será México, que también pasó con goleada, por 1-4 al equipo anfitrión del torneo.

La fase de cuartos de final se completará el domingo. Primero chocarán Estados Unidos y Marruecos en el estadio El Teniente de Rancagua.

Estados Unidos goleó hoy por 3-0 a Italia y Marruecos, otro equipo sorprendente, se deshizo este jueves por 2-1 de Corea del Sur.

Y al final de la jornada, Noruega, verdugo de Paraguay (0-1), chocará con Francia, que como su rival debió jugar una prórroga al igualar sin goles en tiempo reglamentario y por la mínima eliminó a Japón, que hasta entonces producía buenas sensaciones.

- Emparejamientos de los cuartos de final:

11.10:

España - Colombia en el Estadio Fiscal de Talca

México - Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile

12.10:

Estados Unidos - Marruecos en el Estadio El Teniente de Rancagua

Noruega - Francia en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. EFE