Espana agencias

España y Colombia abren la fase de cuartos de final este sábado

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santiago de Chile, 9 oct (EFE).- Las selecciones sub-20 de España y Colombia abrirán este sábado en la ciudad chilena de Talca la fase de cuartos de final del Mundial de la categoría.

A la serie de las ocho mejores selecciones también se clasificaron otras dos selecciones que hablan español y que definirán al final del sábado otro clasificado para las semifinales: Argentina y México, en el estadio Nacional de Santiago.

España, que llegó sin echar cohetes a los octavos de final como una de las cuatro mejores terceras, eliminó el 7 de octubre a Ucrania por 0-1, y Colombia, líder de su grupo, dio cuenta de Sudáfrica al imponerse el miércoles por 3-1.

Argentina, que llegó a los octavos de final con un campaña perfecta de 3 triunfos en la fase de grupos, vapuleó el miércoles por 4-0 a Nigeria y afianzó su candidatura al título. Su rival en cuartos será México, que también pasó con goleada, por 1-4 al equipo anfitrión del torneo.

La fase de cuartos de final se completará el domingo. Primero chocarán Estados Unidos y Marruecos en el estadio El Teniente de Rancagua.

Estados Unidos goleó hoy por 3-0 a Italia y Marruecos, otro equipo sorprendente, se deshizo este jueves por 2-1 de Corea del Sur.

Y al final de la jornada, Noruega, verdugo de Paraguay (0-1), chocará con Francia, que como su rival debió jugar una prórroga al igualar sin goles en tiempo reglamentario y por la mínima eliminó a Japón, que hasta entonces producía buenas sensaciones.

- Emparejamientos de los cuartos de final:

11.10:

España - Colombia en el Estadio Fiscal de Talca

México - Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile

12.10:

Estados Unidos - Marruecos en el Estadio El Teniente de Rancagua

Noruega - Francia en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prescott planea unirse a leyendas como Brady, Favre y Brees y jugar hasta los 40 años

Infobae

Scaloni elogia "la manera" como el Real Madrid y Xabi Alonso están llevando a Mastantuono

Infobae

Indra fimra un acuerdo con Sirt para aumentar capacidades de ciberdefensa y del espacio

Infobae

El petróleo de Texas baja un 1,66 % tras aprobarse la primera fase del plan de paz en Gaza

Infobae

El Mercosur y Canadá retoman las negociaciones para un acuerdo de libre comercio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Díaz y Albanese creen que

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Esto es lo que gana un médico en Alemania, según su especialidad: “Un recién graduado tiene un sueldo bruto de 7.000 euros”

Los mejores países para emprender un negocio, según un experto fiscal: “No todos castigan a los emprendedores con impuestos desproporcionados”

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”