Espana agencias

España pide ventanilla única de inversión euromediterránea para impulsar la cooperación

Por Newsroom Infobae

Guardar

Bruselas, 10 oct (EFECOM).- El ministro español de Turismo e Industria, Jordi Hereu, defendió hoy la creación de una ventanilla única euromediterránea de inversión que permita traducir en "resultados concretos" la cooperación entre la UE y los países del sur del Mediterráneo en seguridad energética, competitividad, descarbonización y agua.

Hereu lanzó esta propuesta en Bruselas, en los márgenes del Foro Global Gateway organizado por la Comisión Europea como palanca para fomentar la cooperación económica de la UE con otras regiones del mundo, donde subrayó la importancia del Mediterráneo como "una de nuestras líneas estratégicas" y como palanca de paz y prosperidad compartidas.

"España es un puente natural entre Europa y el Mediterráneo", destacó el ministro, quien reivindicó la tradición de Barcelona -sede de la Unión por el Mediterráneo y ciudad de la que fue alcalde- como ejemplo de compromiso con el diálogo y los mecanismos de cooperación regional.

"Creemos en un Mediterráneo abierto, donde la cooperación sea condición para la paz", añadió.

Además de defender la creación de una ventanilla única euromediterránea de inversión, que facilite el acceso de los actores públicos y privados a oportunidades conjuntas, el titular español pidió también acelerar la preparación de proyectos mediante asistencia técnica compartida y documentación estandarizada, para ganar agilidad y escala.

Pidió además definir un calendario político claro, basado en alianzas estratégicas y previsibilidad para los inversores, que ofrezca seguridad y estabilidad a largo plazo.

Todo ello, concibiendo "la juventud, educación y empleo como eje transversal en los proyectos", agregó Hereu, que entre las áreas con potencial para impulsar la cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo destacó la seguridad energética, el refuerzo de la competitividad, la descarbonización, la gestión del agua y el turismo sostenible, así como la pesca y la pesca.

"España está lista para apoyar estas alianzas", afirmó Hereu, quien apostó por un "enfoque a 360 grados" y una cooperación "con más escala" para afrontar los retos comunes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 'paciente experto' se abre paso en salud mental: El valor de compartir experiencias

Infobae

Abatido el toro perdido hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos (Guadalajara)

Infobae

El Museo de Jaén saca del olvido la serie de 'Los Caprichos de Goya' que recibió en 1915

Infobae

Condenada a 18 años por asesinar a su compañera de celda en la cárcel de Pamplona

Infobae

La Audiencia de Madrid impone al pederasta de Valdeavero un máximo de 20 años de cumplimiento de cárcel

La Audiencia de Madrid impone
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”