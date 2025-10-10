Espana agencias

El transporte interurbano de viajeros por tren se redujo en agosto casi un 6 % interanual

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El transporte interurbano de viajeros por ferrocarril se redujo un 5,9 % interanual el pasado mes de agosto, lastrado especialmente por el recorte del 24,4 % registrado por los trayectos de media distancia, en tanto que los de cercanías bajaron un 5,3 %.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte público en general fue utilizado por más de 362,4 millones de pasajeros en agosto, un 2,6 % más que en el mismo mes de 2024.

El transporte especial (destinado a grupos específicos como escolares o trabajadores) fue el que más creció en agosto, un 11,7 %, en tanto que el urbano aumentó un 4 % y el interurbano se redujo un 1,4 %. Dentro de este último, destacó el incremento del 1,8 % registrado por el transporte en autobús.

En general, el transporte urbano fue utilizado por más de 222,8 millones de viajeros en agosto, el citado 4 % más, y dentro de esta modalidad, el transporte por metro aumentó un 3,2 % en tasa anual y el transporte urbano por autobús, un 4,5 %.

En ese mismo periodo, más de 117,8 millones de viajeros hicieron uso del transporte interurbano, lo que supuso un descenso del 1,4 % respecto a agosto de 2024.

Más de 21,6 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en agosto, lo que supuso un incremento del 11,7 % en tasa anual. El transporte discrecional cubre servicios específicos contratados por clientes para un uso concreto, por ejemplo traslados turísticos o para asistir a eventos, que no están sujetos a horarios.

El número de pasajeros del transporte especial subió un 15,7 % y superó los 5,3 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar aumentó un 14 % y el laboral, un 15,7 %.

Por su parte, el transporte discrecional creció un 10,4 % respecto al mismo mes del año 2024, con más de 16,3 millones de viajeros.

El número de viajeros en el transporte por autobús presentó las mayores subidas en la Comunidad de Madrid (11,8 %), Extremadura (10,7 %) y País Vasco (6,9 %). El único descenso en el transporte por autobús se registró en Cataluña (-0,5 %).

El transporte por metro aumentó en todas las ciudades que disponen de él en comparación con el mismo mes del año anterior, excepto en Valencia, donde disminuyó un 16,8 %. Por el contrario, donde más aumentó fue en Palma de Mallorca, un 56 %.

En los ocho primeros meses de 2025, el número de usuarios del transporte público aumentó de media un 3,1 %. El transporte urbano fue el que más creció, un 3,7 %, en tanto que el interurbano lo hizo en un 2,4 % y el especial, en un 1 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las intensas lluvias de esta madrugada provocan 142 incidencias en la Región de Murcia

Infobae

Viva Suecia: "La música no tiene que ser independiente, tiene que ser sostenible y libre"

Infobae

Ley de protección animal: ¿Qué especies exóticas podrán mantenerse en los hogares?

Infobae

La reinvención de Bikila con Dan Rickfelder

Infobae

Fórmula E, 561 millones de audiencia televisiva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”