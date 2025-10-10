El PP dice que al Gobierno "se le acabó el chollo" de hacer política con Israel y Hamás

Málaga, 10 oct (EFE).- El coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, considera que el Gobierno ha celebrado "con la boca pequeña" el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza porque "se le ha acabado el chollo de hacer política con el conflicto".

Bendodo, que ha participado en un acto con motivo del Día de la Hispanidad, ha dicho que no ha notado mucha alegría en el Gobierno por este acuerdo y cree que se debe a que se les ha acabado "el rollo de abanderar lo que no sabía que abanderaban".

El dirigente popular no ve "muy contento" al Gobierno, ni a la diplomacia española ni al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, algo que cree que tampoco pasa tras anunciarse el premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana, María Corina Machado.

"Esas dos noticias al Gobierno no le han sentado bien", ha indicado Bendodo, quien ha insistido en que Zapatero y el socialismo español no puede estar contento cuando "su socio" era Nicolás Maduro.

Sobre ese premio, ha celebrado que se le haya dado a una persona "que lucha por la libertad y democracia" y ha ironizado con que en la sede del PSOE y en la Moncloa estaban "pendientes de la televisión" porque pensaban que el presidente, Pedro Sánchez, tenía alguna opción de ganarlo: "Solo nos queda decirle 'ánimo Pedro'".

Por otra parte, ha lamentado que el Gobierno esté "a garrotazo limpio", con una nueva "pelea" que ha atribuido a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en relación a los nuevos permisos laborales.

Ha criticado que Díaz "vuelve a anunciar medidas sin consensuar con nadie" y le ha emplazado a ponerlas en la mesa del diálogo social con los empresarios y los sindicatos.

Bendodo considera que la vicepresidenta "no levanta cabeza" y que su proyecto político "sigue con encefalograma plano", sin viabilidad.

Sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, ha recordado al presidente que está obligado a decir la verdad en la comisión de investigación del Senado, aunque le suponga "un gran esfuerzo".

Ha denunciado que el exministro José Luis Ábalos "reclutaba de tres en tres" a las mujeres para "hacer orgías con alcohol y drogas" y que "todo apunta" a que se pagaba "con mordidas, con el dinero que salía de la sede del PSOE", ya que "nadie ha desmentido esto, tiene toda la pinta de ser verdad".

Bendodo ha participado en un acto, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la delegada de la Junta, Patricia Navarro, en el que han desplegado una bandera de España de 50 metros. EFE