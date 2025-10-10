El periodo de aceptación de la opa del BBVA sobre el Sabadell concluye este viernes

Barcelona, 10 oct (EFECOM).- Los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta la medianoche de este viernes para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana.

El resultado de la oferta pública de adquisición (opa) se conocerá el próximo 17 de octubre, fecha en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé anunciar el porcentaje de capital del Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.

El banco que preside Carlos Torres estima que la oferta superará "ampliamente" el umbral del 50 % necesario para culminar con éxito la operación, mientras que el Sabadell ve más posible que la aceptación no alcance el 30 %, lo que supondría el fracaso de la opa y la ausencia de canje de acciones.

Existe, no obstante, una tercera posibilidad: si la aceptación se sitúa entre el 30 % y el 50 %, el BBVA podría optar por quedarse con la cuota de acciones que acudan al canje y, en ese caso, estaría obligado a presentar una segunda opa en efectivo por el resto del capital.

En ese escenario, los accionistas del Sabadell tendrían una segunda oportunidad de cambiar sus títulos a un precio al que debería dar su visto bueno la CNMV.

Entre los principales inversores del banco catalán, la aseguradora Zurich -segundo accionista y socio estratégico de la entidad- ha confirmado que no acudirá a la opa con su participación del 5 %.

El tercer accionista, el mexicano David Martínez, ha adelantado que sí acudirá al canje con su participación del 3,86 %, mientras que BlackRock, primer inversor del banco con un 7,3 % -una proporción similar a la que posee en el BBVA-, no ha desvelado aún su decisión.

Los minoristas representan un 40 % del capital del Sabadell, que confía en que el factor emocional y la perspectiva de dividendos para tratar de retenerlos.

El 80 % de los accionistas particulares son al mismo tiempo clientes del banco catalán. Entre ellos, cerca del 1 % ha decidido acudir al canje, según el Sabadell.

El BBVA es custodio por su parte del 2 % de las acciones del Sabadell y, de ese porcentaje, el 40 % ha decidido aceptar la oferta, según el banco.