Espana agencias

El número de empresas creadas aumentó un 3,4 % en agosto, hasta las 7.118

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en agosto fue de 7.118, lo que supone un aumento del 3,4 % interanual, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo mes se disolvieron 1.279 empresas, un 6,2 % menos que en agosto de 2024, de las que el 82,5 % lo hicieron voluntariamente, el 11,3 % por fusión y el 6,1 % restante por otras causas.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 236,76 millones de euros, un 37,5 % menos, mientras que el capital medio por operación descendió un 39,6 %, hasta 33.262 euros.

En agosto, ampliaron capital 2.031 sociedades mercantiles, un 12,4 % más, con un capital medio por operación de 827.891 euros, un 39,4 % más en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 19,7 % de las sociedades mercantiles creadas en agosto y el sector del comercio un 15,6 %.

Por contra, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (17,7 % del total), a la construcción (16,5 %) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (15,3 %).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 154,23 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en agosto fueron País Vasco (24,1 %), La Rioja (22,2 %) y Andalucía (18,2 %).

Por el contrario, los descensos más acusados fueron los de Asturias, un 39,4 % menos; Navarra, con una bajada de un 35,4 %, y Murcia, con una caída del 31,2 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Así avanza España hacia la élite espacial, según el director de la Agencia Española (AEE)

Infobae

La Inteligencia Artificial amenaza el millonario negocio de los agentes

Infobae

Las bolsas europeas abren en verde aunque muestran prudencia ante crisis en Francia y EEUU

Infobae

El Nikkei cae un 1,01 % por toma de beneficios e incertidumbre sobre la coalición japonesa

Infobae

La Bolsa española sube el 0,54 % tras la apertura y vuelve a superar los 15.600 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada Española, un socio

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

ECONOMÍA

“Si usas dinero que te

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”