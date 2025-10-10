El número de empresas creadas aumentó un 3,4 % en agosto, hasta las 7.118

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en agosto fue de 7.118, lo que supone un aumento del 3,4 % interanual, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo mes se disolvieron 1.279 empresas, un 6,2 % menos que en agosto de 2024, de las que el 82,5 % lo hicieron voluntariamente, el 11,3 % por fusión y el 6,1 % restante por otras causas.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 236,76 millones de euros, un 37,5 % menos, mientras que el capital medio por operación descendió un 39,6 %, hasta 33.262 euros.

En agosto, ampliaron capital 2.031 sociedades mercantiles, un 12,4 % más, con un capital medio por operación de 827.891 euros, un 39,4 % más en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 19,7 % de las sociedades mercantiles creadas en agosto y el sector del comercio un 15,6 %.

Por contra, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (17,7 % del total), a la construcción (16,5 %) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (15,3 %).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 154,23 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en agosto fueron País Vasco (24,1 %), La Rioja (22,2 %) y Andalucía (18,2 %).

Por el contrario, los descensos más acusados fueron los de Asturias, un 39,4 % menos; Navarra, con una bajada de un 35,4 %, y Murcia, con una caída del 31,2 %. EFECOM