El Nikkei cae un 1,01 % por toma de beneficios e incertidumbre sobre la coalición japonesa

Tokio, 10 oct (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,01 % este viernes por la recogida de beneficios tras el cierre récord de la víspera por las tecnológicas y en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de la coalición gobernante de Japón.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 491,64 puntos, hasta los 48.088,80 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un 1,85 %, ó 60,18 puntos, hasta situarse en las 3.197,59 unidades.

El parqué tokiota abrió con pérdidas por la decisión de muchos inversores de recoger beneficios tras la escalada bursátil a raíz de la depreciación del yen por la elección al frente del partido gobernante de la 'paloma fiscal' Sanae Takaichi.

A la decisión de cobrar ganancias se sumó cierta postura de cautela por la incertidumbre sobre la continuidad de la coalición gobernante, después de que el partido Komeito, socio del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, se mostrara descontento con su elección por sus opiniones revisionistas y económicas.

Poco después del cierre del mercado, el líder de Komeito anunció los planes de la formación de salir de la coalición tras 26 años.

Habrá que esperar hasta el próximo martes para ver la reacción de la plaza nipona, ya que permanecerá cerrado el lunes por festivo.

En la sección principal, 1.442 empresas bajaron frente a 149 que subieron, mientras que 25 cerraron sin cambios.

El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank lideró el volumen de operaciones y bajó un 3,13 %.

Le siguieron por transacciones los fabricantes de equipos para el análisis de la producción de semiconductores Advantest y Disco, que retrocedieron un 0,94 % y un 0,07 %, respectivamente.

Entre las dos empresas de mayor capitalización, la empresa automovilística Toyota cayó un 1,66 % y el banco Mitsubishi UFJ perdió un 3,17 %.

La multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony se devaluó un 4,02 % y la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo perdió un 2,21 %.

Frente a las bajadas generalizadas destacó la subida del 6,64 % del grupo textil Fast Retailing, matriz de Uniqlo, tras informar en la víspera de que anotó un beneficio neto récord de 433.009 millones de yenes (unos 2.450 millones de euros) en su ejercicio de 2024, concluido el pasado 31 de agosto.

El volumen de negociación ascendió a 6,34 billones de yenes (35.875 millones de euros). EFECOM