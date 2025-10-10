El Museo de Jaén saca del olvido la serie de 'Los Caprichos de Goya' que recibió en 1915

Ginés Donaire

Jaén, 10 oct (EFE).- En 1915, el año de su fundación, el Museo de Jaén recibió por parte de Calcografía Nacional la que es, 110 años después, una de sus colecciones y joyas más preciadas: una serie de ‘Los Caprichos de Goya’.

Ahora, al conmemorarse el 110 aniversario de la creación del Museo Provincial de Jaén, también Museo de Bellas Artes, estos fondos se han convertido en la principal atracción de la segunda rotación de la sala permanente dedicada al arte gráfico.

Además de la obra de Goya, en esta sala se exponen otra serie de aguafuertes de Carlos de Haes, así como un numeroso grupo de grabados de reproducción y obras de otros grandes maestros.

“Esta exposición permanente realiza un repaso por las mejores colecciones desde los siglos XVIII al XXI, en un discurso que avanza por las diferentes técnicas y estilos que protagonizan los diferentes periodos artísticos que se desarrollan en el recorrido”, ha señalado a EFE el director del Museo de Jaén, Carlos Javier Fernández Rodríguez.

De este modo, esta sala, ubicada en el pabellón norte del recinto, alberga esta colección, un gráfico con obras desde el siglo XVIII hasta la actualidad y con más de 1.300 obras en diferentes formatos y técnicas.

Con el paso de los años, se incrementaron las colecciones de arte gráfico del museo con la adquisición de las mejores colecciones que se crean en España en el siglo XX, como el taller de Dimitri Papagueorguiu, dentro del cual se inscribe el Taller Boj, y otras grandes colecciones, como la de la Editorial La Polígrafa, SA, o la Colección de Premios Nacionales de Arte Gráfico, también presente en las colecciones que se expondrán en la nueva sala del Museo de Jaén.

El director del museo ha explicado que, como paso previo al diseño expositivo, se ha realizado una labor de restauración que ha afectado a un amplio porcentaje de la colección, con más de 90 intervenciones sobre obras procedentes, en su mayor parte, del fondo antiguo de la institución y que se desarrolló a lo lardo de todo el año 2024.

“En esta intervención se recuperó un gran número de obras pertenecientes a los fondos de calcografía Nacional y que hoy han recuperado su imagen original, lo que permite su exposición en sala”, expone Javier Fernández.

Además, este espacio ha acogido un conversatorio entre los principales integrantes del histórico taller de grabados de la ciudad de Jaén ‘San Andrés’, en el que han participado Miguel Viribay, Francisco Carrillo, Manuel Káiser, Agustín Cruz León, Carmen Guerrero y Carmen Pascual.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha sido el encargado de inaugurar esta segunda rotación de la sala, dedicada a una de las principales colecciones que conserva el museo, la colección de arte gráfico.

La sala se inauguró en febrero de 2025 con el compromiso de su rotación de manera que se consiguiera ampliar el número de piezas expuestas y que el visitante encontrara renovada la exposición al completo dos veces al año, suponiendo así una oportunidad para presentar al completo una extensísima colección con más de 1300 obras en diferentes formatos y técnicas

La sala de la exposición permanente del Museo, tras esta segunda rotación, permanecerá abierta de martes a sábado de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00 horas. EFE

