El MoraBanc, después de su revolcón en Murcia recibe a su 'bestia negra', el Tenerife

Andorra La Vella, 10 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, después de su revolcón en Murcia la pasada jornada -95-64 contra el UCAM-, recibe este sábado, a las 19 horas (hora peninsular) a La Laguna Tenerife, su 'bestia negra'.

El equipo dirigido por Joan Plaza tiene aún la baja del alero norteamericano con pasaporte nigeriano Stan Okoye y buscará mejorar su escaso rendimiento ofrecido contra los de Sito Alonso.

No tendrá una empresa nada fácil, ya que se enfrenta a uno de los mejores equipos acb. Los de Txus Vidorreta tienen en su plantilla dos viejos conocidos que llegan en un gran momento de forma: el base Jaime Fernández y el pívot Giorgi Shermadini.

Los del Principado ofrecieron una imagen para olvidar en Murcia y dejaron muchas dudas en un equipo donde sólo destacó el pivot Morris Udeze con sus 15 puntos.

En cambio, los tinerfeños vencieron por 104-93 al BAXI Manresa con un partido espectacular del exMoraBanc Giorgi Shermadini, con 28 puntos 7 rebotes y 38 de valoración. Además, Jaime Fernández anotó 18 puntos con 5 asistencias y el incombustible Marcelinho Huertas 20 puntos y 6 rebotes. Sin duda, estos tres jugadores serán los prioritarios para parar sus propias prestaciones.

Además, el MoraBanc se enfrenta a un rival al que no gana desde el 2019. En los últimos 10 partidos, diez derrotas para los andorranos. El curso pasado, el 28 de diciembre del 2024, La Laguna Tenerife venció por 83-92 con 30 puntos de Kramer. Además, los tinerfeños fueron los que enviaron a LEB Oro al MoraBanc el 14 de mayo de 2022 con dos puntos decisivos de Shermadini.

Joan Plaza tiene por delante un partido complicado contra uno de los equipos que mejor juega al baloncesto. Los de Vidorreta también ganaron en su primer partido de Basketball Champions League contra el Trapani Shark. EFE

