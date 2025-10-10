El Kospi surcoreano sube un 1,73 % y cierra en récord impulsado por Samsung y SK hynix

Seúl, 10 oct (EFECOM).- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,73 % este viernes y cerró en récord, impulsado por el despunte de Samsung y SK hynix, entre otras tecnológicas, tras un prolongado período festivo que mantuvo la plaza cerrada durante cinco sesiones.

El Kospi avanzó 61,39 puntos, hasta situarse en un récord de 3.610,60 unidades, por en encima de la barrera de las 3.600 por primera vez.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, sumó un 0,61 % ó 5,24 puntos, hasta terminar en 859,49 enteros, en una sesión en la que se movieron 19,2 billones de wones (unos 11.670 millones de euros).

El parqué surcoreano abrió al alza tras las vacaciones y entre las buenas expectativas de los inversores en torno a Samsung, en medio de las informaciones de que el gigante surcoreano ha tomado medidas para reavivar sus alianzas con los fabricantes de chips estadounidenses Qualcomm e Intel, en medio del auge del sector gracias a los avances de la inteligencia artificial.

El rendimiento de su gran competidor nacional, SK hynix, también fue destacable hoy, después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobase recientemente la venta de chips de Nvidia para proyectos en los Emiratos Árabes Unidos, lo que impulsó las acciones de la surcoreana, un proveedor clave para la estadounidense.

Samsung Electronics se revalorizó hoy un 6,07 % y SK hynix subió un 8,22 %, mientras que las acciones del proveedor de equipos para la producción de chips Hanmi Semiconductor se disparó un 18,39 %.

Gracias al repunte, el valor de mercado de Samsung superó los 550 billones de wones (334.330 millones de euros) y el de SK hynix superó los 300 billones de wones (182.370 millones de euros).

El principal proveedor de internet de Corea del Sur, Naver, subió un 5,73 % y Kakao, el operador del popular servicio de mensajería homónimo, avanzó un 4,19 %.

En contra de la tendencia general, las firmas del sector de defensa cosecharon pérdidas tras el acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio. El líder del sector, Hanwha Aerospace, cayó un 5,01 %, y LIG Nex1 perdió un 4,95 %.

El principal fabricante de automóviles surcoreano, Hyundai Motor, cayó un 1,36 %, y su filial, Kia, perdió un 3,45 %.

La divisa local, el won, perdió 21 unidades frente al dólar estadounidense, que se intercambiaba en 1.421 wones al cierre de la sesión. EFECOM