El IBEX se desinfla y, tras alcanzar los 15.700 puntos, ya cotiza por debajo de los 15.600

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, se desinfla este mediodía y reduce sus ganancias al 0,07 %, de modo que ha perdido el nivel de los 15.700 que alcanzó a las 10:00 horas y se sitúa por debajo de los 15.600 puntos.

A las 12:00 horas del mediodía, el IBEX 35 suma 4 puntos, el 0,07 %, y se sitúa en 11.596,2 puntos. En lo que va de año sube un 34,5 %.

El selectivo sufre la caída de ArcelorMittal, de más del 3 %, penalizada por la rebaja de `compra` a `neutral`por parte de Goldman Sachs; a la que le siguen las de Indra, con el 1,56 %; Acerinox, con el 1,49 %; IAG, con el 1,41 %; Sabadell, con el 1,23 %; Unicaja, con el 1,11 %; y BBVA, con el 0,62 %.

Por lo que respecta a la banca, los accionistas del Banco Sabadell tienen de plazo hasta la medianoche de este viernes para decidir si aceptan el canje de acciones planteado por el BBVA en su intento de tomar el control de la entidad catalana.

Con la cotización actual, del BBVA a 15,95 euros la acción y la del Sabadell a 3,209 %, la prima que recibirían los accionistas del banco catalán supera el 2,7 %.

En el IBEX 35, los mayores avances son para Inditex, con el 1,33 %, Aena, con el 1,25 %; Merlin, con el 1,12 %; Colonial, con el 1,11 %; y Sacyr, con un 1,02 %.

Las bolsas europeas, salvo París que sube un 0,10 %, registran descensos del 0,25 % para Milán, del 0,15 % para Fráncfort y del 0,08 % para Londres.

El Euro Stoxx50 se deja el 0,06 % omitiendo el acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza, que entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes.

Los futuros de Wall Street presentan un comportamiento plano.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán cae hasta el 2,674 % y la del español hasta el 3,226 %; al igual que el francés que cede hasta el 3,489 %.

El euro avanza un 0,13 % y continúa por debajo de 1,16 dólares el cambio, mientras el oro avanza el 0,52 %, pero se encuentra por debajo de los 4.000 dólares la onza.

Por su parte, el crudo Brent, de referencia en Europa, tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza, registra unas pérdidas del 1,05 % lo que sitúa el barril en 64,53 dólares; mientras que el de EE. UU., el Texas Intermediate, cae el 1,04 %, hasta los 60,87 dólares.

El bitcóin sube un 0,17 %, hasta los 121.38 dólares.

