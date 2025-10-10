Espana agencias

El Gobierno de Ayuso no se siente "cuestionado" por Feijóo por el aborto y ve "absurdo" el registro de objetores

Newsroom Infobae

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que el Gobierno madrileño no se siente "cuestionado" por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su comunicado de defensa del aborto, y ve "absurdo" el registro de objetores, al asegurar que "no tiene ningún sentido" porque solo recoge a los especialistas que no quieren realizar esta intervención.

Así ha respondido el consejero en declaraciones a los periodistas, después de que Núñez Feijóo se haya comprometido a garantizar, si gobierna, que "cualquier mujer" pueda abortar "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", algo que algunos líderes socialistas consideran que es una fricción dentro del partido y, en concreto, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"No nos sentimos cuestionados ni nada que se le parezca", ha afirmado el consejero, quien considera que es un debate que ya está resuelto y ha subrayado que la izquierda solo trata de "encontrar fricciones", además de asegurar que en Madrid "está garantizado" el aborto.

