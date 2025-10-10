Espana agencias

El base serbio Aleksandar Cvetkovic no seguirá en el Breogán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lugo, 10 oct (EFE).- El base serbio Aleksandar Cvetkovic, fichado por el Río Breogán para cubrir la ausencia temporal del croata Dominik Mavra, no continuará en el equipo dirigido por Luis Casimiro.

“Esta semana será la última de Sasa en el equipo. Nos ha ayudado muchísimo durante este tiempo. Esta mañana he hablado con él y se vuelve para Serbia, tiene equipo allí, aunque seguramente esperará a que le salga otra opción más”, reveló el técnico breoganista en rueda de prensa.

Cvetkovic, que ya militó en el Breogán en la temporada 2018-19, llegó a Lugo avalado por el técnico ciudadrealeño, quien ya lo había dirigido en el Betis entre 2021 y 2023.

“Ojalá pueda tener una oferta y le vaya muy bien en el futuro porque se lo merece, es un profesional estupendo”, manifestó Luis Casimiro. EFE

dmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel serán expulsados en las próximas horas

Cuatro de los españoles de

Compromís denuncia que el Falcon incumple la ley por lucir la cruz de San Andrés que usó el franquismo

Compromís denuncia que el Falcon

El hombre apuñalado por su pareja en Jaén dice que no vio el cuchillo y ella mantiene que no quiso matarlo

El hombre apuñalado por su

Bolaños subraya que la Comisión de Venecia no ve un modelo "obligatorio" para el CGPJ pero sí "riesgo" de corporativismo

Bolaños subraya que la Comisión

Infancia prevé dar 13 millones a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para acoger a menores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevas restricciones a partir de

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este sábado

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”