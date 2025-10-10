El base serbio Aleksandar Cvetkovic no seguirá en el Breogán

Lugo, 10 oct (EFE).- El base serbio Aleksandar Cvetkovic, fichado por el Río Breogán para cubrir la ausencia temporal del croata Dominik Mavra, no continuará en el equipo dirigido por Luis Casimiro.

“Esta semana será la última de Sasa en el equipo. Nos ha ayudado muchísimo durante este tiempo. Esta mañana he hablado con él y se vuelve para Serbia, tiene equipo allí, aunque seguramente esperará a que le salga otra opción más”, reveló el técnico breoganista en rueda de prensa.

Cvetkovic, que ya militó en el Breogán en la temporada 2018-19, llegó a Lugo avalado por el técnico ciudadrealeño, quien ya lo había dirigido en el Betis entre 2021 y 2023.

“Ojalá pueda tener una oferta y le vaya muy bien en el futuro porque se lo merece, es un profesional estupendo”, manifestó Luis Casimiro. EFE

dmg/jpd