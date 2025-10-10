Espana agencias

El Banco Central de Reserva de Perú mantiene la tasa de interés en 4,25 %

Lima, 9 oct (EFECOM).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó este jueves mantener, por segundo mes consecutivo, la tasa de interés de referencia en 4,25 % en un contexto de inflación interanual de 1,4 % en septiembre pasado y de inflación mensual de 0,01 %, de acuerdo a la nota informativa sobre su reunión de directorio.

La tasa de inflación interanual sin alimentos y energía se mantuvo en 1,8 % en septiembre, cerca al centro del rango meta, en tanto que las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en 2,2 % el mes pasado, dentro del rango meta de inflación.

El banco emisor señaló que se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta (entre 1 y 3 %) hacia fines de año.

Asimismo, estimó que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2 % en el horizonte de proyección.

Detalló que casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron "en el tramo optimista", en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Sin embargo, las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por "medidas restrictivas al comercio exterior", con un sesgo "a la baja en el mediano plazo".

En la sesión, el Directorio acordó las tasas de interés de 2,25 % anual para depósitos overnight en las operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Igualmente, una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses en las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y en Créditos de Regulación Monetaria.

Además, la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos 3 meses.

La próxima sesión del Directorio en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 13 de noviembre de 2025. EFECOM

