El Athletic recibirá al Real Madrid con "la máxima ambición para ganar"

Bilbao, 10 oct (EFE).- El Athletic Club recibirá al Real Madrid el domingo en San Mamés (17.00 horas) con "la máxima determinación y ambición no solo de puntuar, sino de ganar" y lograr así el primer triunfo de la temporada después de haber sumado cuatro empates y dos derrotas en las seis primeras jornadas.

"Es un partido muy importante en un escenario ideal para poder conseguir los tres puntos y esa primera victoria que tanto ansiamos. El equipo está dando muestras de mejoría y estamos con muchísimas ganas", destacó el entrenador del equipo rojiblanco, Javui Lerga, en la rueda de prensa previa que ofreció en Lezama.

Lerga, que recupera a Bibiane Schulze después de su sanción, confirmó la baja una semana más de Clara Pinedo para afrontar un partido de "muchísima dificultad" ante un rival que llegará a 'La Catedral' después de haber goleado al Roma (6-2) en su debut en la Liga de Campeones.

"Somos conscientes del nivel del Real Madrid, que además se ha reforzado muy bien y anímicamente viene de hacer un muy buen partido en Champions. Es un equipo muy completo capaz de tener juego interior y también de transitar. Quizás no tiene un modelo definido y es bastante camaleónico", explicó.

Para el navarro, la clave para que el Athletic sea capaz de lograr esa primera victoria del curso será "competir muy bien" y admitió que en estos primeros partidos "ha habido momentos" en los que no ha sido "reconocible a la hora de mostrar el nivel competitivo y la intensidad que siempre se le exige al Athletic".

"Y debemos tener también ambición y determinación para creernos que podemos ganar. El otro día contra el Atlético de Madrid el equipo estuvo muy bien en muchas fases del partido, pero nos faltó también el creernos que podíamos ganar", admitió.

También reconoció el técnico que otro de los objetivos en este regreso a San Mamés es quitarse el "sabor amargo" que les dejó el 1-8 encajado frente al Barça en 'La Catedral' el pasado 7 de septiembre.

"Fue nuestro peor partido y va a ser nuestro peor partido de todo el año. El equipo se desintegró después de los tres primeros goles y nos hizo mucho daño a nivel mental. Creo que eso ya está olvidado. El equipo está ahora mismo en otra fase y llega mucho mejor para poder plantar cara a todo un Real Madrid", incidió Lerga. EFE

