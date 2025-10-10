Espana agencias

El Athletic impulsa la educación física de 8.000 niños refugiados palestinos en Siria

Por Newsroom Infobae

Guardar

Bilbao, 10 oct (EFE).- La Fundación Athletic Club acaba de poner en marcha un proyecto en colaboración con UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) para impulsar la educación física de alrededor de 8.000 niños y niñas palestinos refugiados en Siria.

En esta iniciativa, presentada en San Mamés, el Athletic asume el coste de la contratación de 16 docentes, su formación y acompañamiento en sesiones a distancia por parte de técnicos del club rojiblanco además de la donación de material deportivo.

Honey Thaljieh, excapitana y cofundadora de la selección de fútbol de Palestina, forma parte también de este proyecto que supone, según destacó la que también fue embajadora del Athletic durante el 125 aniversario, "un apoyo muy importante" para la población palestina en una situación tan extrema como la que atraviesan".

Thaljieh dio "por supuesto, la bienvenida al alto el fuego" recién declarado en Gaza, pero recalcó que "la paz no se consigue solo con un alto el fuego" y que este primer paso "tiene que tener mayor recorrido".

Por su parte, Bárbara Ruiz Balzola, de UNRWA Euskadi, destacó la importancia del respaldo a su labor en favor delos refugiados palestinos por parte de un club como el Athletic y la "gran repercusión" del reconocimiento del pasado sábado en San Mamés en unas imágenes "que han dado la vuelta al mundo".

Ruiz Balzola recordó que UNRWA "gestiona 9 campos de personas refugiadas, 102 escuelas, 23 centros de salud primaria y 2 clínicas móviles, atendiendo las necesidades básicas de más de 438.000 personas".

"La situación en la que sobrevive la comunidad palestina refugiada en Siria es dramática, con un 90 % de la población por debajo del umbral de la pobreza y una dependencia absoluta de la ayuda humanitaria", recalcó.

Añadió que uno de sus programas más relevantes en la región es el educativo y ahí "el deporte ocupa lugar importante como generador de cohesión social y redes de apoyo y también liberador de estrés". Por ello agradeció la respuesta del Athletic a través de su proyecto al llamamiento internacional de emergencia realizado por UNRWA. EFE

ibn/maf/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Getafe Negro celebra este año su mayoría de edad dando protagonismo a países escandinavos

Infobae

Montero: Trump estará "algo disgustado" por no haber recibido el Nobel de la Paz

Infobae

El Gobierno de Ayuso no se siente "cuestionado" por Feijóo por el aborto y ve "absurdo" el registro de objetores

El Gobierno de Ayuso no

Saiz se pregunta quién es la voz autorizada del PP para hablar del aborto o de inmigración

Infobae

Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”