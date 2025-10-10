Espana agencias

Dos recién ascendidos, distintas sendas

Por Newsroom Infobae

Guardar

San Sebastián/Andorra La Vella, 10 oct (EFE).- La Real Sociedad B, última en la clasificación con 6 puntos, y el Andorra, cuarto con 14, se medirán este sábado en Anoeta, donde los donostiarras no conocen todavía la derrota en esta temporada, en un duelo de recién ascendidos a la categoría de plata del fútbol español.

El filial txuri urdin no llega nada bien al encuentro tras caer derrotado de manera holgada en Granada (5-2) y descender hasta el último puesto de la clasificación con 6 puntos en ocho jornadas.

Además, hay que añadir la imagen que dejó el equipo en Granada tras encajar 5 goles en apenas media hora de juego. La segunda mitad, eso sí, fue más positiva, pero con el partido ya perdido.

A pesar de ello, el conjunto todavía no sabe lo que es perder en Anoeta. Son tres empates y una victoria en el feudo donostiarra en este arranque liguero, con el 1-0 en la jornada inaugural ante el Zaragoza como único triunfo del curso.

Para el choque ante el Andorra, Jon Ansotegi no podrá contar con Ekain Orobengoa, lesionado del ligamento cruzado la pasada semana; Kazunari Kita, que ya ha caído en el Mundial sub-20 pero no llega al choque; y Job Ochieng, convocado con la absoluta de Kenia en este parón de selecciones.

Por contra, el preparador vizcaíno recupera a Luken Beitia, indiscutible en el centro de la zaga y que ha estado ausente desde el 7 de septiembre por lesión y después por estar en el primer equipo. Así, tras varias jornadas sin poder hacerlo, podrá alinear a dos centrales puros con el de Elgoibar y Peru Rodríguez.

En el caso del Andorra, ocupa la cuarta posición y llega después de perder su primer partido como local contra el Leganés. Los de Ibai Gómez no podrán contar con un ex de la Real Sociedad B, Alex Petxarromán, Petxa, por sanción después de su expulsión el tramo final del partido contra el equipo 'pepinero'. Además también son baja el portero Jesús Owono, con la selección de Guinea Ecuatorial, y el defensa central Antal Yaakobishvili, con Hungría sub-21.

Por tanto, será un buen momento para el retorno del portero húngaro Áron Yaakobishvili. Con el de Budapest, cedido por el Barça, el Andorra no ha perdido ningún partido está temporada ya que las dos derrotas han llegado con Nico Ratti en la portería contra el Eibar y con Owono contra el Leganés.

La temporada pasada, en Primera RFEF, ambos conjuntos se enfrentaron en dos ocasiones con un balance de un empate y una victoria para el cuadro vasco, que de los 23 precedentes de carácter oficial antes de este enfrentamiento ha ganado 10.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Peru Rodríguez, Beitia, Dadie; Carbonell, Mikel Rodríguez, Lebarbier; Dani Díaz, Carrera y Mariezkurrena.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, 'Bomba', Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Olabarrieta, Min-su y 'Lauti' De León.

Árbitro: Pendiente de designación

Hora: 18:30

Estadio: Anoeta. EFE

1011857

asr/cgc/vds/and/cmg/jap

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel serán expulsados en las próximas horas

Cuatro de los españoles de

Compromís denuncia que el Falcon incumple la ley por lucir la cruz de San Andrés que usó el franquismo

Compromís denuncia que el Falcon

El hombre apuñalado por su pareja en Jaén dice que no vio el cuchillo y ella mantiene que no quiso matarlo

El hombre apuñalado por su

Bolaños subraya que la Comisión de Venecia no ve un modelo "obligatorio" para el CGPJ pero sí "riesgo" de corporativismo

Bolaños subraya que la Comisión

Infancia prevé dar 13 millones a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para acoger a menores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevas restricciones a partir de

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este sábado

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”