Dos recién ascendidos, distintas sendas

San Sebastián/Andorra La Vella, 10 oct (EFE).- La Real Sociedad B, última en la clasificación con 6 puntos, y el Andorra, cuarto con 14, se medirán este sábado en Anoeta, donde los donostiarras no conocen todavía la derrota en esta temporada, en un duelo de recién ascendidos a la categoría de plata del fútbol español.

El filial txuri urdin no llega nada bien al encuentro tras caer derrotado de manera holgada en Granada (5-2) y descender hasta el último puesto de la clasificación con 6 puntos en ocho jornadas.

Además, hay que añadir la imagen que dejó el equipo en Granada tras encajar 5 goles en apenas media hora de juego. La segunda mitad, eso sí, fue más positiva, pero con el partido ya perdido.

A pesar de ello, el conjunto todavía no sabe lo que es perder en Anoeta. Son tres empates y una victoria en el feudo donostiarra en este arranque liguero, con el 1-0 en la jornada inaugural ante el Zaragoza como único triunfo del curso.

Para el choque ante el Andorra, Jon Ansotegi no podrá contar con Ekain Orobengoa, lesionado del ligamento cruzado la pasada semana; Kazunari Kita, que ya ha caído en el Mundial sub-20 pero no llega al choque; y Job Ochieng, convocado con la absoluta de Kenia en este parón de selecciones.

Por contra, el preparador vizcaíno recupera a Luken Beitia, indiscutible en el centro de la zaga y que ha estado ausente desde el 7 de septiembre por lesión y después por estar en el primer equipo. Así, tras varias jornadas sin poder hacerlo, podrá alinear a dos centrales puros con el de Elgoibar y Peru Rodríguez.

En el caso del Andorra, ocupa la cuarta posición y llega después de perder su primer partido como local contra el Leganés. Los de Ibai Gómez no podrán contar con un ex de la Real Sociedad B, Alex Petxarromán, Petxa, por sanción después de su expulsión el tramo final del partido contra el equipo 'pepinero'. Además también son baja el portero Jesús Owono, con la selección de Guinea Ecuatorial, y el defensa central Antal Yaakobishvili, con Hungría sub-21.

Por tanto, será un buen momento para el retorno del portero húngaro Áron Yaakobishvili. Con el de Budapest, cedido por el Barça, el Andorra no ha perdido ningún partido está temporada ya que las dos derrotas han llegado con Nico Ratti en la portería contra el Eibar y con Owono contra el Leganés.

La temporada pasada, en Primera RFEF, ambos conjuntos se enfrentaron en dos ocasiones con un balance de un empate y una victoria para el cuadro vasco, que de los 23 precedentes de carácter oficial antes de este enfrentamiento ha ganado 10.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Peru Rodríguez, Beitia, Dadie; Carbonell, Mikel Rodríguez, Lebarbier; Dani Díaz, Carrera y Mariezkurrena.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, 'Bomba', Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Olabarrieta, Min-su y 'Lauti' De León.

Árbitro: Pendiente de designación

Hora: 18:30

Estadio: Anoeta. EFE

1011857

asr/cgc/vds/and/cmg/jap