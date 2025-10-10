Espana agencias

Detenidos 21 ultras por incidentes violentos previos a la final de Copa del Rey en Sevilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sevilla, 10 oct (EFE).- Un total de 21 personas pertenecientes a los grupos ultras Boixos Nois y United Family han sido detenidos en las provincias de Sevilla, Barcelona, Tarragona y Girona por su presunta relación con los incidentes violentos previos a la final de la Copa del Rey de fútbol que acogió la capital andaluza el 26 de abril.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, a los arrestados se les atribuyen delitos de desórdenes públicos, daños y pertenencia a grupo criminal. Además, a uno de ellos se le imputan también los delitos de atentado contra agente de la autoridad y lesiones.

A estos últimos hay que sumar la detención de un miembro de Boixos Nois que se produjo el mismo día de los hechos por atentar también contra los agentes.

La operación ha finalizado concretamente con las detenciones de 21 miembros del grupo ultra Boixos Nois, 14 en Barcelona, uno en Tarragona y otro en Girona así como de cuatro miembros del grupo ultra United Family en Sevilla.

La Policía ha detallado que el pasado 26 de abril, en las horas previas al partido de fútbol correspondiente a la final de la Copa del Rey 2025, entre el Real Madrid CF y FC Barcelona, se produjeron una serie de incidentes en la céntrica plaza de San Francisco de Sevilla, ubicada junto al Ayuntamiento.

Estos incidentes fueron protagonizados por miembros de los grupos ultras Boixos Nois y United Family, "hermanados ideológicamente" y que se enfrentaron violentamente a los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplegados en el lugar, de modo que una docena de esos agentes resultaron heridos de diversa consideración.

Durante los disturbios, los aficionados radicales efectuaron además destrozos en un bar cercano y, ante la intervención de las unidades policiales, comenzaron el lanzamiento de todo tipo objetos contundentes como mesas, sillas y mobiliario urbano para impedir el trabajo de los agentes.

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la denominada 'Operación Cañebolo', desarrollada por las Unidades Territoriales de Información de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Andalucía Occidental, coordinadas por la Comisaría General de Información, con el apoyo de la Oficina Nacional del Deporte (OND) de la Policía Nacional.

Con este operativo, la Policía ha destacado que vuelve a demostrar su "capacidad y determinación" para erradicar la violencia en el fútbol español, con una política de tolerancia cero contra los movimientos extremistas, radicales y violentos en el deporte.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenidos.

Entre las medidas cautelares acordadas se encuentra la prohibición y alejamiento de los estadios de fútbol durante la celebración de competiciones deportivas. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fiscalía recurre dos veces y pide prisión para el acusado de violar a su hija en Lleida

Infobae

ANPE reclama medidas de apoyo emocional a los docentes para mejorar su salud mental

Infobae

Guardia Civil detecta una campaña de falsos alquileres en zonas esquí del Pirineo aragonés

Infobae

Hallan el cadáver de un joven migrante flotando en el mar cerca de la costa de Ceuta

Infobae

Sánchez y Feijóo coinciden en su mensaje el día de la salud mental: hablar salva vidas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa vasca producirá carros

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

ECONOMÍA

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”