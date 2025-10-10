Delegado en Madrid asegura que ninguna mujer se tendrá que ir a ningún sitio para abortar

Madrid, 10 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este viernes que las mujeres "no se van a tener que ir a ningún otro sitio" a abortar porque los socialistas no van a permitir que se dé "ni un solo paso a atrás" en derechos.

Así lo ha asegurado a los periodistas, en referencia a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid, donde se negó a crear la lista de médicos objetores y sentenció: "Váyanse a otro lado a abortar".

El delegado de Gobierno ha asegurado que se ha avanzado muchísimo en derechos y libertades, en particular de las mujeres, "siempre con la resistencia de las derechas", a lo que ha señalado a Ayuso que "no tiene que mandar a las mujeres a abortar a ningún otro sitio".

"La que se tiene que ir a otro sitio es la señora Ayuso", ha agregado Martín, en particular, "a su casa" para que deje de "seguir entorpeciendo el progreso y contaminando la convivencia en Madrid". EFE