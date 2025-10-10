Espana agencias

De la Fuente y Mikel Merino confían en que Elche pueda disfrutar de la selección

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Rozas (Madrid), 10 oct (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, y el centrocampista Mikel Merino lamentaron el temporal que asola la costa levantina que ha impedido viajar a la selección a Elche el viernes, y confían en que se pueda disputar el sábado el partido ante Georgia en el estadio Martínez Valero.

"Vamos a esperar, espero que no pase nada por la seguridad de todos los que están viviendo en aquella zona. Hemos modificado el plan de viaje, es un asunto menor y esperamos que se celebre el partido con total normalidad por el bien del espectáculo", manifestó De la Fuente.

En la misma línea se expresó Mikel Merino, que pidió precaución hoy a la gente que vive en zonas donde cae mucha lluvia, con el deseo de que mañana haya tregua para poder jugar el partido.

"Son cosas que tiene la vida y el fútbol, imprevistos que no contábamos a lo que nos tenemos que adaptar. Viajar mañana no nos va a trastocar nada a nivel mental, veremos como evoluciona el temporal, pero lo principal es la salud de las personas, que la gente se encuentre bien", dijo en rueda de prensa Mikel merino.

"Hemos tenido un ejemplo hace no mucho de un caso demasiado desgraciado. Lo principal es que esté la gente sana y salva, y luego si se puede que vengan a animarnos a Elche, porque siempre es una fiesta cuando la selección juega y sentimos a la gente alegre", añadió.

La selección española cambió su plan de viaje inicial por la DANA Alice y no volará en la tarde del viernes. Lo hará en la mañana del sábado, día del partido ante Georgia, que está previsto arranque a las 20:45 horas en Elche. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel serán expulsados en las próximas horas

Cuatro de los españoles de

Compromís denuncia que el Falcon incumple la ley por lucir la cruz de San Andrés que usó el franquismo

Compromís denuncia que el Falcon

El hombre apuñalado por su pareja en Jaén dice que no vio el cuchillo y ella mantiene que no quiso matarlo

El hombre apuñalado por su

Bolaños subraya que la Comisión de Venecia no ve un modelo "obligatorio" para el CGPJ pero sí "riesgo" de corporativismo

Bolaños subraya que la Comisión

Infancia prevé dar 13 millones a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para acoger a menores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevas restricciones a partir de

Nuevas restricciones a partir de enero: estos serán los coches ‘prohibidos’ en Madrid

Cómo Madrid se convirtió en el refugio de los opositores de Venezuela: de Leopoldo López a Edmundo González

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este sábado

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

DEPORTES

El fichaje fallido de Palou

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”